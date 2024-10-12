Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Amerika Serikat Soroti Perjuangan Timnas Indonesia Usai Ditahan Bahrain 2-2: Mereka Bisa Bersaing di Asia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |09:47 WIB
Media Amerika Serikat Soroti Perjuangan Timnas Indonesia Usai Ditahan Bahrain 2-2: Mereka Bisa Bersaing di Asia!
Malik Risaldi di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Amerika Serikat, ESPN, memuji perjuangan Timnas Indonesia yang baru saja menahan Bahrain 2-2 di matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut media Amerika itu, kehebatan Garuda yang tak terkalahkan di tiga laga tersebut membuktikan bahwa level Timnas Indonesia saat ini sudah Asia bukan Asia Tenggara lagi.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tergabung di Grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Bisa dibilang, tim arahan Shin Tae-yong itu berstatus sebagai tim kuda hitam di grup tersebut. Namun, siapa sangka sejauh ini Skuad Garuda menjalani kiprahnya dengan sangat baik.

Tim arahan Shin Tae-yong itu mampu mengoleksi tiga poin, hasil dari menahan imbang tiga tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Bahrain menjadi negara terbaru yang dikejutkan oleh Timnas Indonesia.

Beraksi di Bahrain National Stadium pada Kamis (10/10) lalu, Skuad Garuda nyaris meraih poin penuh sebelum akhirnya kecolongan di injury time yang membuat skor menjadi imbang 2-2. Walaupun pertandingan itu berbau kontroversi dari wasit karena gol tuan rumah tercipta di menit 90+9, disaat hanya enam menit tambahan waktu yang diberikan.

Timnas Indonesia vs Bahrain (Foto: PSSI)

Kiprah Timnas Indonesia yang belum terkalahkan di tiga awal ini menarik perhatian ESPN. Media anyar Amerika Serikat ini menyatakan kalau Skuad Garuda telah membuktikan diri layak bersaing di level Asia. Apalagi, lawan-lawan yang ditahan imbang itu memiliki ranking FIFA jauh lebih tinggi ketimbang Indonesia yang duduk di 129 dunia.

“Berlaga di babak ketiga kualifikasi Asia untuk Piala Dunia pertama kalinya, Indonesia telah membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di benua ini,” tulis ESPN dalam artikelnya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Halaman:
1 2
      
