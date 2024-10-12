Wasit Ahmed Al Kaf Ikut Selebrasi saat Bahrain Cetak Gol Penyama Kedudukan di Ujung Laga Kontra Timnas Indonesia?

Beredar video kiper cadangan Bahrain disebut wasit Ahmed Al Kaf saat selebrasi gol penyama kedudukan Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)

BEREDAR video ada sosok pria berkepala botak ikut selebrasi saat Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di ujung laga kontra Timnas Indonesia. Lantas, banyak yang mengira sosok tersebut adalah wasit Ahmed Al Kaf yang dianggap memang berpihak ke tim tuan rumah sejak awal laga.

Lantas apakah Ahmed Al Kaf benar-benar ikut selebrasi atas gol yang diciptakan pemain Bahrain, Mohammed Marhoon? Tentu jawabannya tidak dan sosok berkepala pelontos yang beredar di video yang viral adalah kiper cadangan Bahrain, Sayed Mohammed Jaffer.

Jadi, tidak benar wasit Ahmed Al Kaf ikut selebrasi saat Marhoon mencetak gol penyeimbang di menit 90+9. Namun, terkait kesalahan keputusan yang dibuat Ahmed Al Kaf terkait di laga Timnas Indonesia vs Bahrain itu benar adanya.

Sebab banyak sekali keputusan Ahmed Al Kaf yang memberatkan Timnas Indonesia. Dari tendangan bebas kerap diberikan kepada Bahrain saat Timnas Indonesia menyenggol, hingga yang paling parah tak mengakhiri pertandingan ketika sudah memasuki menit 90+6’.

Padahal waktu injury time yang diberikan untuk laga Timnas Indonesia vs Bahrain hanya enam menit. Ahmed Al Kaf justru tak meniup peluit sama sekali hingga Bahrain dapat mencetak gol di menit 90+9’.

Gagal Ahmed Al Kaf, Timnas Indonesia gagal menang dan harus berbagi poin dengan Bahrain usai matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Kamis 10 Oktober 2024 itu berakhir dengan skor 2-2.