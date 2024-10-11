PSSI Siap Koordinasi dengan KBRI Fasilitasi Suporter Dukung Timnas Indonesia Lawan China di Qingdao

JAKARTA – PSSI siap menjalin koordinasi dengan KBRI dan KJRI di China untuk memfasilitasi suporter Timnas Indonesia untuk nonton langsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao. Pihak federasi hendak memastikan berapa jatah alokasi tiket yang diberikan tuan rumah.

Timnas Indonesia akan melawan Timnas China dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Laga itu akan digelar di Qingdao yang berada di tengah-tengah antara Beijing dengan Shanghai.

Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, menyatakan akan berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI jika minat suporter tinggi. Mereka siap memfasilitasi.

Dukungan suporter memang cukup penting untuk mengiringi perjuangan Pratama Arhan dan kolega. Sebab, mereka menargetkan meraih poin penuh dalam laga itu.

“Kami akan lihat kondisi berapa orang indonesia di sana. Baru kita minta ke sana jangan nanti minta banyak, ternyata enggak (banyak suporter),” kata Arya di Jakarta, Kamis (11/10/2024).

Pria berkacamata itu sampai saat ini belum mengetahui suporter Timnas Indonesia akan mendapatkan kuota tiket berapa banyak. Menurutnya, pihaknya akan melakukan pendataan lebih suporter yang ingin menyaksikan laga itu.