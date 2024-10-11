Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Siap Koordinasi dengan KBRI Fasilitasi Suporter Dukung Timnas Indonesia Lawan China di Qingdao

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |17:37 WIB
PSSI Siap Koordinasi dengan KBRI Fasilitasi Suporter Dukung Timnas Indonesia Lawan China di Qingdao
PSSI siap memfasilitasi suporter Timnas Indonesia untuk menonton laga di Qingdao (Foto: AFF)
A
A
A

JAKARTA – PSSI siap menjalin koordinasi dengan KBRI dan KJRI di China untuk memfasilitasi suporter Timnas Indonesia untuk nonton langsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao. Pihak federasi hendak memastikan berapa jatah alokasi tiket yang diberikan tuan rumah.

Timnas Indonesia akan melawan Timnas China dalam fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB. Laga itu akan digelar di Qingdao yang berada di tengah-tengah antara Beijing dengan Shanghai.

Stadion Qingdao

Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, menyatakan akan berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI jika minat suporter tinggi. Mereka siap memfasilitasi.

Dukungan suporter memang cukup penting untuk mengiringi perjuangan Pratama Arhan dan kolega. Sebab, mereka menargetkan meraih poin penuh dalam laga itu.

“Kami akan lihat kondisi berapa orang indonesia di sana. Baru kita minta ke sana jangan nanti minta banyak, ternyata enggak (banyak suporter),” kata Arya di Jakarta, Kamis (11/10/2024).

Pria berkacamata itu sampai saat ini belum mengetahui suporter Timnas Indonesia akan mendapatkan kuota tiket berapa banyak. Menurutnya, pihaknya akan melakukan pendataan lebih suporter yang ingin menyaksikan laga itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/51/1633853/kemenpora-meriahkan-kreativesia-2025-final-lomba-2-kategori-ini-jadi-sorotan-qmx.webp
Kemenpora Meriahkan Kreativesia 2025, Final Lomba 2 Kategori Ini Jadi Sorotan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia.jpg
Pelapor Skandal Naturalisasi Timnas Malaysia Terungkap, Bukan dari Indonesia!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement