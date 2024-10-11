Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Bisa Diulang

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |14:35 WIB
Penyebab Laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Bisa Diulang
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
PENYEBAB laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa diulang akan diulas dalam artikel ini. Diketahui, laga Timnas Indonesia vs Bahrain yang berlangsung malam tadi dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 itu berlangsung penuh kontroversi.

Ya, Timnas Indonesia baru saja bertandang ke Bahrain untuk melakoni laga ketiga Grup C. Sayangnya, dalam laga yang digelar di Bahrain International Stadium, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB itu, Timnas Indonesia harus kehilangan kesempatan menang secara dramatis.

Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain

Skuad Garuda harus tertinggal lebih dahulu karena kebobolan gol ciamik Mohamed Marhoon paada menit ke-15. Tetapi, skuad Garuda pantang menyerah hingga berhasil membalas dua gol lewat aksi Ragnar Oratmangoen (45+3’) dan Rafael Struick (74’).

Timnas Indonesia pun berhasil menjaga keunggulannya dengan skor 2-1 ini hingga masa injury time. Tetapi, Bahrain mencuri kemenangan Timnas Indonesia di menit-menit akhir.

Marhoon berhasil mencetak bola ke gawang Maarten Paes pada menit kesembilan injury time. Laga pun akhirnya rampung dengan skor 2-2.

Gol kedua Marhoon pun jadi sorotan besar. Wasit yang memimpin pertandingan itu, yakni Ahmed Al Kaf, langsung banjir kritikan.

Pasalnya, ofisial sebelumnya hanya memberi tambahan waktu selama enam menit di akhir babak kedua. Tetapi, Ahmed Al Kaf tak kunjung meniupkan peluit panjang tanda akhir laga hingga waktu 90+6.

Jumlah tambahan waktu itu juga patut dipertanyakan lantaran Al Kaf juga tak terlalu banyak menghentikan pertandingan. Lamanya waktu berjalan justru menguntungkan Bahrain yang kemudian mencetak gol kedua.

Usai laga berakhir, PSSI memastikan akan melayangkan protes atas kepemimpinan wasit Ahmed Al Kaf kepada AFC dan FIFA. Jika terbukti bersalah, ada peluang laga Timnas Indonesia vs Bahrain ini bisa diulang.

Hal ini bisa terjadi jika terbukti ada bukti kuat tentang kecurangan atau pengaturan skor. Hal seperti ini pernah terjadi pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Senegal.

Saat itu, FIFA memutuskan laga Timnas Afrika Selatan kontra Senegal diulang. Penyebabnya, wasit Joseph Lamptey dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kalidou Koulibaly. Berkat penalti itu, Afrika Selatan menang 2-1.

