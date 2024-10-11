Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Tambah Poin, Skuad Garuda Jaga Jarak dari Malaysia!

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Jumat (11/10/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 4,68 poin di ranking FIFA setelah bermain 2-2 dengan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium, Jumat (11/10/2024) dini hari WIB.

Namun, tambahan poin itu tidak menggerakkan posisi Timnas Indonesia yang menempati ranking 129 dunia. Sekarang koleksi poin Timnas Indonesia adalah 1,128.56 angka.

(Laga Bahrain vs Timnas Indonesia berakhir 2-2)

Hasil ini membuat Timnas Indonesia menjaga jarak dari Timnas Malaysia yang menempati peringkat 132 dunia dengan 1,117.64 poin. Malaysia belum menambah atau mendapat pengurangan poin di ranking FIFA karena baru bermain pada Senin, 14 Oktober 2024 siang WIB.

Di hari tersebut, Timnas Malaysia akan tandang ke markas Selandia Baru di laga uji coba yang dilangsungkan di Auckland, Selandia Baru. Potensi Timnas Malaysia tumbang dari Selandia Baru sangat besar, mengingat sang lawan dihuni pemain-pemain top, salah satunya penyerang Nottingham Forest, Chris Wood.

Jika menang atas Selandia Baru, Timnas Malaysia mendapatkan tambahan sekira enam poin di ranking FIFA. Hasil itu belum cukup bagi mereka menggeser Timnas Indonesia di ranking FIFA.

Sementara jika kalah dari Selandia Baru, Timnas Malaysia kehilangan tiga poin dan membuat mereka turun satu tingkat dari posisi 132 ke 133 dunia. Bagaimana dengan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand dan Vietnam?