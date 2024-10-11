Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Tambah Poin, Skuad Garuda Jaga Jarak dari Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |09:04 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Tambah Poin, Skuad Garuda Jaga Jarak dari Malaysia!
Timnas Indonesia menjaga jarak dari Malaysia di ranking FIFA setelah ditahan Bahrain 2-2. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Jumat (11/10/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 4,68 poin di ranking FIFA setelah bermain 2-2 dengan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium, Jumat (11/10/2024) dini hari WIB.

Namun, tambahan poin itu tidak menggerakkan posisi Timnas Indonesia yang menempati ranking 129 dunia. Sekarang koleksi poin Timnas Indonesia adalah 1,128.56 angka.

Laga Bahrain vs Timnas Indonesia berakhir 2-2

(Laga Bahrain vs Timnas Indonesia berakhir 2-2)

Hasil ini membuat Timnas Indonesia menjaga jarak dari Timnas Malaysia yang menempati peringkat 132 dunia dengan 1,117.64 poin. Malaysia belum menambah atau mendapat pengurangan poin di ranking FIFA karena baru bermain pada Senin, 14 Oktober 2024 siang WIB.

Di hari tersebut, Timnas Malaysia akan tandang ke markas Selandia Baru di laga uji coba yang dilangsungkan di Auckland, Selandia Baru. Potensi Timnas Malaysia tumbang dari Selandia Baru sangat besar, mengingat sang lawan dihuni pemain-pemain top, salah satunya penyerang Nottingham Forest, Chris Wood.

Jika menang atas Selandia Baru, Timnas Malaysia mendapatkan tambahan sekira enam poin di ranking FIFA. Hasil itu belum cukup bagi mereka menggeser Timnas Indonesia di ranking FIFA.

Sementara jika kalah dari Selandia Baru, Timnas Malaysia kehilangan tiga poin dan membuat mereka turun satu tingkat dari posisi 132 ke 133 dunia. Bagaimana dengan negara-negara Asia Tenggara lain seperti Thailand dan Vietnam?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177560/timnas_jepang_dan_timnas_indonesia-40jv_large.jpg
Media Jepang Sebut 8 Negara Termasuk Indonesia Berpotensi Keluar dari AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177535/patrick_kluivert-rBay_large.jpg
Patrick Kluivert Cs Resmi Terdepak dari Timnas Indonesia, Pengamat: Keputusan Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177530/louis_van_gaal-t9J4_large.jpg
Penjelasan Jurnalis Spanyol soal Peluang Louis van Gaal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177529/profil_louis_van_gaal_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-taWz_large.jpg
Profil Louis van Gaal, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/50/1633555/duel-ulang-chris-eubank-jr-vs-conor-benn-terancam-batal-kontrak-belum-disepakati-orx.webp
Duel Ulang Chris Eubank Jr vs Conor Benn Terancam Batal, Kontrak Belum Disepakati!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
Kehilangan 41 Emas, Indonesia Tetap Targetkan Finis 3 Besar di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement