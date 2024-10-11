Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sepakat Wasit Ahmed Al Kaf Jadi Penyebab Utama Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Bahrain

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |08:51 WIB
Media Malaysia Sepakat Wasit Ahmed Al Kaf Jadi Penyebab Utama Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Bahrain
Wasit Ahmed Al Kaf pimpin laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola, mengakui wasit pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain, yakni Ahmed Al Kaf jadi penyebab Garuda gagal merebut tiga poin di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut media Malaysia itu, Ahmed Al Kaf tidak menyudahi pertandingan sesuai dengan waktu tambahan yang diberikan.

Untuk yang belum tahu, Timnas Indonesia nyaris menang 2-1 atas Bahrain di Stadion National Bahrain, Riffa, Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Sempat tertinggal 0-1, skuad Garuda mampu bangkit dan mencetak dua gol berkat Ragnar Oratmangoen 45+3’ dan Rafael struick 74’.

Skor 2-1 itu bertahan hingga pertandingan memasuki menit 90. Asisten wasit pun memberitahukan bahwa waktu tambahan alias injury time hanya berlangsung enam menit saja,

Kendati demikian, hingga laga memasuki meni 90+7, wasit Ahmed Al Kaf tak kunjung meniupkan peluit panjang. Lalu gawang Timnas Indonesia kebobolan di menit 90+9’ oleh Mohamed Marhoon yang juga pencetak gol pertama Bahrain di laga tersebut.

Wasit Ahmed Al Kaf

Barulah setelah itu wasit meniupkan peluit panjang. Hasil 2-2 itu jelas merugikan Timnas Indonesia, terutama karena mereka kebobolan di menit-menit akhir laga.

Makan Bola pun sepakat dengan pernyataan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong terkait keputusan wasit yang berah sebelah. Dalama artikel terbaru, Makan Bola memberikan judul ‘Pengadil Robek 3 Mata Indonesia di Bahrain’ atau bisa diartikan sebagai wasit matikan 3 poin Indonesia di Bahrain.

Halaman:
1 2
      
