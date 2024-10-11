Media Malaysia Sepakat Wasit Ahmed Al Kaf Jadi Penyebab Utama Timnas Indonesia Gagal Kalahkan Bahrain

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola, mengakui wasit pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain, yakni Ahmed Al Kaf jadi penyebab Garuda gagal merebut tiga poin di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut media Malaysia itu, Ahmed Al Kaf tidak menyudahi pertandingan sesuai dengan waktu tambahan yang diberikan.

Untuk yang belum tahu, Timnas Indonesia nyaris menang 2-1 atas Bahrain di Stadion National Bahrain, Riffa, Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Sempat tertinggal 0-1, skuad Garuda mampu bangkit dan mencetak dua gol berkat Ragnar Oratmangoen 45+3’ dan Rafael struick 74’.

Skor 2-1 itu bertahan hingga pertandingan memasuki menit 90. Asisten wasit pun memberitahukan bahwa waktu tambahan alias injury time hanya berlangsung enam menit saja,

Kendati demikian, hingga laga memasuki meni 90+7, wasit Ahmed Al Kaf tak kunjung meniupkan peluit panjang. Lalu gawang Timnas Indonesia kebobolan di menit 90+9’ oleh Mohamed Marhoon yang juga pencetak gol pertama Bahrain di laga tersebut.

Barulah setelah itu wasit meniupkan peluit panjang. Hasil 2-2 itu jelas merugikan Timnas Indonesia, terutama karena mereka kebobolan di menit-menit akhir laga.

Makan Bola pun sepakat dengan pernyataan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong terkait keputusan wasit yang berah sebelah. Dalama artikel terbaru, Makan Bola memberikan judul ‘Pengadil Robek 3 Mata Indonesia di Bahrain’ atau bisa diartikan sebagai wasit matikan 3 poin Indonesia di Bahrain.