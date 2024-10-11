Timnas Indonesia Dirugikan karena Keputusan Wasit di Laga Kontra Bahrain, Arya Sinulingga: PSSI Bakal Kirim Surat Protes ke AFC

RIFFA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia dirugikan karena keputusan wasit Ahmed Al Kaf di laga kontra Bahrain pada Kualfikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Karena kecewa dengan kepemimpinan wasit asal Oman tersebut, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, pun memastikan pihaknya bakal mengirimkan surat protes kepada Asosiasi Sepakbola Asia (AFC).

Timnas Indonesia gagal mencuri poin penuh saat menghadapi Bahrain pada lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Bahrain National Stadium, Kamis (10/11/2024) malam WIB. Kemenangan Skuad Garuda yang ada didepan mata harus sirna karena tuan rumah mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Yang menjadi sorotan, Bahrain menyamakan kedudukan di menit ke 90+9. Gol penyama kedudukan itu sangat kontroversial. Pasalnya, wasit Ahmed Al Kaf hanya memberikan tambahan waktu enam menit.

Tapi, wasit asal Oman itu justru tak kunjung meniup peluit panjang sampai laga memasuki menit 90+6. Ahmed Al Kaf justru meniup peluit tanda berakhirnya laga ketika tuan rumah mampu cetak gol penyama kedudukan.

Maka dari itu, PSSI akan mengirim surat protes karena merasa dirugikan oleh keputusan wasit asal Oman tersebut. Menurut Arya, seolah-olah Ahmed Al Kaf menunggu Bahrain bisa mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia.

“Ya kita kirim surat protes,” kata Arya, Jumat (11/10/2024).