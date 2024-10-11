Hasil Timnas Arab Saudi vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Samurai Biru Mengamuk di Markas Lawan!

HASIL Timnas Arab Saudi vs Jepang di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion King Abdullah Sports City pada Jumat (11/10/2024) dini hari WIB, Jepang menang 2-0 atas Arab Saudi.

Gol-gol Timnas jepang dalam laga ini dilesakkan Daichi Kamada pada menit 14 dan Koki Ogawa (81’). Secara statistik, Arab Saudi dan Jepang bisa dibilang berimbang.

(Arab Saudi kalah 0-2 dari Jepang. (Foto: Instagram/@SaudinNT)

Arab Saudi mencatatkan penguasaan bola mencapai 53 persen, berbanding 47 persen milik Jepang. Selain itu, Arab Saudi membuat dua shot on target, Jepang melepaskan tiga tembakan tepat sasaran.

Berkat kemenangan ini, Jepang kukuh di puncak klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan sembilan angka. Skuad asuhan Hajime Moriyasu ini menyapu bersih tiga laga awal dengan kemenangan.

Sementara itu, Arab Saudi melorot ke urutan tiga klasemen Grup C dengan empat angka. Koleksi poin Arab Saudi sama persis dengan Australia di posisi dua yang merupakan batas akhir tim yang lolos otomatis ke piala Dunia 2026.

Australia berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas Arab Saudi. Bagaimana dengan Bahrain dan Timnas Indonesia yang bermain 2-2 dini hari tadi?