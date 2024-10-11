Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Timnas Indonesia vs Bahrain: Skuad Garuda Gagal Naik Peringkat

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kelar Timnas Indonesia vs Bahrain akan diulas dalam artikel ini. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kini tertahan di posisi kelima.

Ya, Timnas Indonesia baru saja melakoni laga ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Duel itu mempertemukan pasukan Shin Tae-yong melawan Bahrain di Bahrain International Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

Hasilnya, Timnas Indonesia harus mendapat hasil menyesakkan. Mereka gagal menang dramatis karena ditahan imbang 2-2 akibat kebobolan di penghujung laga.

Dua gol skuad Garuda dicetak oleh Ragnar Oratmangoen (45+3’) dan Rafael Struick (74’). Sementara itu, gol Bahrain tercipta lewat brace Mohamed Marhoon (15’ dan 90+9’).

Hasil ini membuat Timnas Indonesia batal naik peringkat ke urutan kedua. Andai menang, skuad Garuda seharusnya menempati posisi kedua langsung di klasemen Grup C.

Kini, Timnas Indonesia masih menempati urutan kelima dengan 3 poin. Raihan itu didapat usai mendapat 3 hasil imbang, yakni 1-1 saat melawan Arab Saudi, 0-0 saat menghadapi Australia, dan 2-2 saat tandang ke markas Bahrain.

Skuad Garuda terpaut 1 poin dengan Bahrain yang juga tertahan di urutan keempat. Mereka total mengemas 4 poin saat ini.

Posisi puncak klasemen sendiri tak berubah. Masih ada Jepang yang tak tersentuh. Mereka mengemas 6 poin usai menang telak di dua laga awal Grup A. Jepang tengah melanjutkan perjalanannya di Grup C dengan melawan Arab Saudi.

Begitu juga dengan posisi kedua. Kini, posisi itu masih dihuni Arab Saudi. Mereka sudah mengemas 4 poin dari dua laga yang sudah dilakoni sejauh ini.