HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dihukum 3 Laga Tak Boleh Bela Persib Bandung oleh Komdis PSSI, Marc Klok: Itu Terlalu Berat

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |01:01 WIB
Dihukum 3 Laga Tak Boleh Bela Persib Bandung oleh Komdis PSSI, Marc Klok: Itu Terlalu Berat
Pelatih Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Marc Klok mengaku berat menerima hukuman yang diberikan oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Ia sejatinya terima saja kartu merah yang diberikan kepadanya di laga Persib vs Persija pada beberapa waktu lalu, namun yang jadi masalah adalah hukuman larangan bermain di tiga laga Persib.

Sebelumnya hasil sidang Komdis PSSI tak hanya menghukum Persib saja, tapi juga gelandang Timnas Indonesia tersebut. Marc Klok dijatuhi sanksi larangan bermain dengan total tiga pertandingan di Liga 1 2024-2025. Dimulai dari melawan Madura United, Persebaya Surabaya hingga Persik Kediri.

Tidak hanya itu, Marc Klok juga diharuskan membayar denda sebesar Rp10 juta. Sanksi itu dikeluarkan Komdis PSSI imbas kartu merah yang didapatkan saat menghadapi Persija Jakarta pada 23 September 2024 lalu.

Marc Klok dianggap melakukan pelanggaran keras dengan melakukan tendangan ke bagian pinggul terhadap gelandang Persija Jakarta, Maciej Gajos pada menit ke-62. Sempat mendapatkan kartu kuning, namun wasit mengubahnya menjadi kartu merah setelah melihat tayang ulang melalui video assistant referee (VAR).

Marc Klok

“Terlalu berat buat saya. Saya berniat untuk mengambil bola, tapi saya tidak beruntung malah kena dia (Maciej Gajos). Kartu merah saya terima, tapi untuk tiga pertandingan, wow itu sangat berat,” ungkap Marc Klok di Stadion Arcamanik, Bandung, dikutip Jumat (11/10/2024).

Namun, gelandang naturalisasi asal Belanda ini harus menerima keputusan tersebut. Terlebih dalam surat yang diterima, pihaknya tidak bisa melakukan banding.

Halaman:
1 2
      
