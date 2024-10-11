Advertisement
LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya Tanpa Penonton, Paul Munster Justru Senang

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |00:00 WIB
Persib Bandung vs Persebaya Surabaya Tanpa Penonton, Paul Munster Justru Senang
Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster tak masalah pertandingan melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Jumat 18 Oktober 2024 nanti digelar tanpa penonton. Ia justru merasa senang-senang saja karena hal itu jelas menguntungkan Persebaya sebagai tim tamu.

Ya, laga pekan kedelapan Liga 1 2024-2025 antara Persib vs Persebaya dipastikan digelar tanpa ada kehadiran penonton, termasuk pendukung tuan rumah. Hal ini dikarenakan Persib mendapat sanksi darı Komisi Disiplin (Komdis) PSSI pasca kerusuhan di laga melawan Persija Jakarta beberapa waktu lalu.

Sebelumnya Komdis PSSI menjatuhkan sanksi penutupan seluruh stadion sebanyak dua pertandingan secara berturut-turut, berlaku pada pertandingan dan dilanjutkan penutupan sebagai stadion tribun utara dan selatan sebanyak tiga pertandingan berturut-turut, serta denda Rp 295 juta.

Menanggapi sanksi itu, Munster mengungkapkan, bahwa sanksi tersebut disebutnya menguntungkan bagi Persebaya. Apalagi Persib Bandung memiliki basis fans besar yang mampu membuat keder lawannya.

Persebaya Surabaya

"(Sanksi tanpa penonton bagi Persib Bandung dari PSSI itu) Saya suka. Saya pikir penting, karena Persib adalah salah satu tim dengan fans terbesar dan di liga itu membantu," kata Paul Munster, ditemui awak media, dikutip Jumat (11/10/2024).

Meski demikian, Paul Munster mengaku akan fokus kepada timnya sendiri, dibandingkan membandingkan faktor nonteknis di luar strategi tim. Sebab laga melawan Persib Bandung dilihatnya sebagai pertandingan penting, apalagi Persib Bandung memiliki skuad yang kompetitif di Liga 1.

