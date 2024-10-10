Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Bahrain: Mohamed Marhoon Jebol Gawang Maarten Paes, Skuad Garuda Tertinggal 0-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |23:20 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Bahrain: Mohamed Marhoon Jebol Gawang Maarten Paes, Skuad Garuda Tertinggal 0-1!
Maarten Paes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia vs Bahrain akan diulas dalam artikel ini. Kini skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tertinggal 0-1.

Bahrain membuka keunggulan lewat aksi Mohamed Marhoon pada menit ke-15. Dia mencetak gol cantik dari tendangan bebas di luar kotak penalti. Tendangannya membuat bola membentur mistar gawang lalu memantul dan masuk ke gawang Timnas Indonesia yang dikawal Maarten Paes. Bahrain unggul 1-0.

Mohamed Marhoon

Duel Timnas Indonesia vs Bahrain sendiri digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB. Pertemuan kedua tim tersaji dalam matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tentunya, Timnas Indonesia diharapkan segera bangkit demi membalas gol itu. Sebab, kemenangan tentunya jadi target Timnas Indonesia dalam laga ini. Sebab, pasukan Shin Tae-yong baru mengemas 2 poin saat ini sehingga bertengger di urutan kelima pada klasemen sementara Grup C.

Timnas Indonesia terpaut 1 poin saja dengan Bahrain yang berada satu peringkat di atas Timnas Indonesia. Bahrain total mengemas 3 poin dari 2 laga yang sudah dilakoni.

Halaman:
1 2
      
