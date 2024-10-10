Hasil Timnas Yordania vs Korea Selatan di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 2-0, Taeguk Warriors Langsung Melesat ke Puncak Klasemen!

HASIL Timnas Yordania vs Timnas Korea Selatan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0.

Laga Timnas Yordania vs Korea Selatan dalam matchday ketiga Grup B ini berlangsung di Amman International Stadium, Amman, Kamis (10/10/2024) malam WIB. Gol Korea Selatan tercipta lewat aksi Lee Jae-sung (38’) dan Oh Hyeon-gyu (68’).

Hasil ini membawa Korea Selatan total sudah mengemas 7 poin. Mereka pun bertengger di puncak klasemen sementara Grup B saat ini, unggul 3 angka dari Irak yang mengemas 4 poin dari 2 laga yang telah dilakoni.

Sementara Yordania, mereka masih tertahan dengan perolehan 4 poin. Mereka pun kini ada di posisi ketiga pada klasemen Grup B.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Korea Selatan memulai laga dengan apik. Mereka langsung intens membangun serangan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Tetapi, lini pertahanan Yordania tampil solid. Mereka bisa menggagalkan sederet ancaman yang dilancarkan pasukan Hong Myung-bo.

Setelah kerap gagal, Korea Selatan akhirnya memecah kebuntuan. Pada menit ke-38, Lee Jae-sung sukses memanfaatkan umpan dari Seol Young-woo. Korea Selatan unggul 1-0!

Di sisa waktu pertandingan, Yordania mencoba menyerang balik guna mengejar ketertinggalan. Tetapi, usaha demi usaha gagal berbuah manis. Tuan rumah pun tetap tertinggal 0-1 hingga akhir laga babak pertama.