HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi FC Twente soal Mees Hilgers Berpeluang Debut untuk Timnas Indonesia saat Lawan Bahrain Malam Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |19:41 WIB
Reaksi FC Twente soal Mees Hilgers Berpeluang Debut untuk Timnas Indonesia saat Lawan Bahrain Malam Ini
Mees Hilgers siap membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

REAKSI FC Twente soal Mees Hilgers berpeluang debut untuk Timnas Indonesia saat lawan Bahrain malam ini menarik diulas.FC Twente sebagai klub Mees Hilgers pun memberi pesan semangat untuk salah satu bek andalannya itu.

Mees Hilgers berpeluang melakoni debutnya dalam pertandingan tersebut. Dia diketahui baru saja mendapat status warga negara Indonesia (WNI) setelah dinaturalisasi bersama pemain keturunan lainnya, Eliano Reijnders.

Mees Hilgers

FC Twente pun tidak sabar menanti debut Mees Hilgers di Timnas Indonesia. Klub berjuluk The Tukkers itu memberi pesan semangat dan mendoakan keberuntungan untuk Mees dalam laga debutnya.

“Mees Hilgers berpeluang debut untuk Timnas Indonesia malam ini,” tulis FC Twente di akun X resminya (@fctwente), dikutip pada Kamis (10/10/2024).

“Semoga beruntung, Mees!” tambah tulisan tersebut.

