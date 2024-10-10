Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Kevin Diks Tiba di Jakarta, Jalani Proses Naturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |17:40 WIB
BREAKING NEWS: Kevin Diks Tiba di Jakarta, Jalani Proses Naturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia?
Kevin Diks tiba di Jakarta. (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

KEVIN Diks tiba di Jakarta, Indonesia. Foto Kevin Diks tiba di Jakarta, tepatnya di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta diunggah akun Instagram @ilan.alkatiri.

Kabar ini semakin mempertegas Kevin Diks akan menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Rumor Kevin Diks akan menjalani proses naturalisasi pertama kali beredar medio minggu lalu.

Kevin Diks tiba di Jakarta. (Foto: Instagram/@ilan.alkatiri)

Dalam wawancara dengan media Denmark, Bold, pesepakbola 28 tahun itu mengakui sang agen sudah dihubungi PSSI. Isu semakin kencang setelah pelukis asal Indonesia, Zulham Subari, menyebarkan isi percakapannya dengan Kevin Diks via DM Instagram.

Dalam percakapannya itu, Kevin Diks mengaku akan ke Jakarta dalam waktu dekat. Kemudian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ditanya soal rumor Kevin Diks menjalani proses naturalisasi menjadi WNI.

"Ya, semoga. Kalau dia datang, salaman berarti benar, kan masih belum tahu. Kalau saya sekarang saya lihat masih rumor-rumor,” kata Erick Thohir pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Jika benar Kevin Diks menjadi WNI, betapa kuatnya lini pertahanan Timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu dapat dioperaiskan sebagai wing back kanan menggeser Sandy Walsh.

Halaman:
1 2
      
