Kisah Calvin Verdonk yang Ngaku Punya Peran Bujuk Mees Hilgers untuk Bela Timnas Indonesia

KISAH Calvin Verdonk menarik diulas. Dia blak-blakan mengaku punya peran dalam membujuk Mees Hilgers untuk bela Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, belum lama ini Mees Hilgers resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia (WNI). Bersama Eliano Reijnders, dia menjadi pemain teranyar yang bisa membela Timnas Indonesia.

Setelah resmi menjadi WNI, Mees Hilgers pun membeberkan bahwa Verdonk menjadi salah satu sosok yang mencoba meyakinkannya untuk membela Timnas Indonesia dibanding menunggu kesempatan dari Timnas Belanda. Dia pun tak sabar untuk bisa bermain bersama pemain NEC Nijmegen itu.

“Saya dan Calvin bermain bersama di Twente walau hanya sebentar. Saya adalah pemain junior yang sesekali berlatih bersama mereka (senior), saya satu kamp pelatihan dengan mereka,” ucap Mees Hilgers di kanal Youtube FC Twente pada September 2024.

“Calvin bilang, 'Mees kau harus ikut dengan saya'. Senang sekali bisa bermain dengannya lagi. Ya tentu saja saya menantikan untuk bermain dengannya," lanjutnya.

Kini, Calvin Verdonk pun membenarkan ucapan bek berusia 23 tahun itu. Dia pun mengakui bahwa dirinya kembali membujuk Hilgers untuk membela Tim Merah-Putih setelah dirinya resmi menjadi WNI pada awal Juni 2024.