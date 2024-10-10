Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Calvin Verdonk yang Ngaku Punya Peran Bujuk Mees Hilgers untuk Bela Timnas Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |17:26 WIB
Kisah Calvin Verdonk yang Ngaku Punya Peran Bujuk Mees Hilgers untuk Bela Timnas Indonesia
Calvin Verdonk kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Calvin Verdonk menarik diulas. Dia blak-blakan mengaku punya peran dalam membujuk Mees Hilgers untuk bela Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, belum lama ini Mees Hilgers resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia (WNI). Bersama Eliano Reijnders, dia menjadi pemain teranyar yang bisa membela Timnas Indonesia.

Calvin Verdonk

Setelah resmi menjadi WNI, Mees Hilgers pun membeberkan bahwa Verdonk menjadi salah satu sosok yang mencoba meyakinkannya untuk membela Timnas Indonesia dibanding menunggu kesempatan dari Timnas Belanda. Dia pun tak sabar untuk bisa bermain bersama pemain NEC Nijmegen itu.

“Saya dan Calvin bermain bersama di Twente walau hanya sebentar. Saya adalah pemain junior yang sesekali berlatih bersama mereka (senior), saya satu kamp pelatihan dengan mereka,” ucap Mees Hilgers di kanal Youtube FC Twente pada September 2024.

“Calvin bilang, 'Mees kau harus ikut dengan saya'. Senang sekali bisa bermain dengannya lagi. Ya tentu saja saya menantikan untuk bermain dengannya," lanjutnya.

Kini, Calvin Verdonk pun membenarkan ucapan bek berusia 23 tahun itu. Dia pun mengakui bahwa dirinya kembali membujuk Hilgers untuk membela Tim Merah-Putih setelah dirinya resmi menjadi WNI pada awal Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177432/patrick_kluivert-3YCf_large.jpg
Dipecat, Patrick Kluivert Disebut Datang ke Timnas Indonesia di Momen yang Tidak Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177376/jordi_cruyff_bisa_menjadi_pelatih_caretaker_timnas_indonesia_pada_november_2025_jordicruyff-uGVy_large.jpg
Tak Dipecat, Jordi Cruyff Mainkan Formasi Apa jika Pimpin Timnas Indonesia di FIFA Matchday November 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177374/berikut_lima_pelatih_dengan_masa_jabatan_tersingkat_di_timnas_indonesia-DTPx_large.jpg
5 Pelatih dengan Masa Jabatan Tersingkat di Timnas Indonesia, Nomor 1 Bukan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177363/patrick_kluivert-Ii9k_large.jpg
Usai Dipecat dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Langsung Tutup Kolom Komentar di Instagram
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/11/1633605/kevin-diks-kembali-bermain-di-bundesliga-disiarkan-secara-live-di-rcti-jza.webp
Kevin Diks Kembali Bermain di Bundesliga, Disiarkan Secara LIVE di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/psim_yogyakarta_bersiap_menantang_persita_tangeran.jpg
PSIM Yogyakarta Siap Perpanjang Rekor Tandang, Persita Jadi Ujian Berat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement