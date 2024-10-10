Laga Bahrain vs Timnas Indonesia Disiarkan di TV Mana dan Jam Berapa?

LAGA Bahrain vs Timnas Indonesia disiarkan di TV mana dan jam berapa? Laga matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI dan GTV pada Kamis, (10/10/2024) pukul 23.00 WIB.

Setelah 12 tahun, Timnas Indonesia kembali melawat ke markas Bahrain. Di pertemuan terakhir yang berlangsung di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia pada 29 Februari 2012, Timnas Indonesia asuhan Aji Santoso kalah 10-0.

(Timnas Indonesia yang sekarang jauh berbeda ketimbang 12 tahun lalu. (Foto: PSSI)

Ada beragam penyebab kenapa Timnas Indonesia kalah 10-0 dari Bahrain saat itu. Selain karena ada dualisme kompetisi sehingga pemain yang turun bukanlah yang terbaik, Timnas Indonesia harus bermain 10 orang sejak menit ketiga karena kartu merah yang diterima penjaga gawang Syamsidar.

Sekarang kondisinya sudah jauh berbeda. PSSI di bawah Ketua Umum Erick Thohir sedang solid-solidnya. Keberhasilan PSSI membentuk organisasi yang solid berefek kepada performa Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia kini tak bisa dipandang remeh lagi di Asia. Terbukti di dua laga awal Grup C, skuad Garuda Sanggup menahan dua tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi (1-1) dan Australia (0-0).

Kehadiran pemain-pemain yang merumput di Eropa juga menjadi penyebab meningkatnya performa Timnas Indonesia. Biasa menghadapi pemain-pemain top dunia, Calvin Verdonk dan kawan-kawan tidak takut saat dihadapkan pemain-pemain dari Arab Saudi dan Australia, apalagi Bahrain.