HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Senyum Kecut Calvin Verdonk saat Jurnalis Bahrain Sebut Timnas Indonesia Pernah Kalah 10-0 dari Bahrain

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |11:38 WIB
Senyum Kecut Calvin Verdonk saat Jurnalis Bahrain Sebut Timnas Indonesia Pernah Kalah 10-0 dari Bahrain
Calvin Verdonk (kiri) melepaskan senyum kecut saat jurnalis Bahrain menyebut Timnas Indonesia pernah kalah 10-0 dari Bahrain. (Foto: YouTube/PSSI TV)
A
A
A

SENYUM kecut Calvin Verdonk saat Jurnalis Bahrain menyebut Timnas Indonesia pernah kalah 10-0 dari Bahrain di stadion yang sama akan diulas Okezone. Calvin Verdonk mendampingi pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, dalam sesi konferensi pers jelang laga kontra Bahrain.

Di akhir konferensi pers, Shin Tae-yong ditanya Jurnalis Bahrain soal kekalahan 10-0 yang pernah dialami Timnas Indonesia dari Bahrain, juga di lokasi yang sama dengan venue pertandingan malam ini pukul 23.00 WIB, yakni Bahrain National Stadium.

Calvin Verdonk (kiri) menemani Shin Tae-yong di sesi konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)

(Calvin Verdonk (kiri) menemani Shin Tae-yong di sesi konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)

“Di pertandingan terakhir antara Bahrain dan Indonesia di stadion ini, hasilnya 10-0 untuk kemenangan Bahrain. Apakah itu berarti sesuatu bagi Anda sebagai pelatih besok (hari ini)?” tanya Jurnalis asal Bahrain kepada Shin Tae-yong.

Calvin Verdonk yang duduk di samping Shin Tae-yong langsung melepaskan senyum kecut. Pesepakbola 27 tahun itu seakan ingin memberi tahu bahwa kualitas Timnas Indonesia saat  ini tak sama seperti 12 tahun lalu.

Ketika Timnas Indonesia kalah 10-0 dari Bahrain pada 29 Februari 2012, sedang ada dualisme di tubuh PSSI. Pemain-pemain yang turun memperkuat Timnas Indonesia berasal dari kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI), yang mana kompetisi resmi garapan PSSI saat itu. Di saat bersamaan, pemain-pemain top Indonesia justru berkompetisi di Liga Super Indonesia (LSI) yang notabene kompetisi garapan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI).

Selain pemain-pemain LPI yang turun, Timnas Indonesia juga harus bermain dengan 10 orang sejak menit ketiga, efek kartu merah yang diterima kiper Syamsidar. Sekarang kondisinya sudah jauh berbeda.

Halaman:
1 2
      
