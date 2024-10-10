Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berawal dari Indonesia, Wujudkan Mimpi Menembus Eropa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |00:34 WIB
Berawal dari Indonesia, Wujudkan Mimpi Menembus Eropa
Mimpi untuk menembus pasar Eropa coba diwujudkan (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Berawal dari Timnas Indonesia, kini mimpi dirajut untuk menembus Eropa. Tiga klub di Benua Biru tengah dibidik untuk bekerja sama.

Apparel asal Indonesia, Mills, berusaha melebarkan sayapnya dalam kancah sepakbola dunia. Sebab, mereka mengincar dapat bekerja sama dengan tiga klub Eropa.

 Timnas Indonesia

Sebenarnya, apparel itu sudah sudah bekerja sama dengan klub Liga 2 Inggris, Tranmere Rovers. Namun, mereka masih belum puas dengan hanya satu klub saja.

CEO PT Mitra Kreasi Garmen, Ahau mengatakan, dari awal mimpinya memang bukan brand lokal. Akan tetapi, ia ingin menjadi brand global dan untuk mengharumkan nama Indonesia dalam kancah sepak bola dunia

"Pada tahun tahun ini kami sudah sampai tahapannya untuk kerjasama dengan klub-klub Eropa. Jadi, salah itu salah satu cara memperkenalkan produk kami di Eropa," kata Ahau kepada awak media di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024.

"Bisa dilihat juga di hari ini ada yang datang tamu dari Eropa yang memungkinkan bekerja sama dengan dengan kami,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
