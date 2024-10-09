TV Malaysia Tegaskan Siarkan Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Skuad Garuda Langsung Mode Real Madrid karena Pakai Jersey Putih?

SALAH satu komentator di Televisi Malaysia, Aiman Roshizam, memastikan stasiun televisi tempat dirinya bekerja menyiarkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB. Hal itu berarti jika ditotal dengan data yang dirilis PSSI, itu berarti ada 49 negara yang menayangkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain.

“Kepada teman-teman di Indonesia, saya mengimbau tidak menyebarkan fitnah tentang kabar yang menyatakan Malaysia menolak menayangkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Kami akan menayangkan pertandingan di Astro Arena 2. Mohon sebarkan berita fakta, jangan hoax. Terima kasih,” tulis Aiman Roshizam di akun X-nya, @aiman_sekaiichi.

(Malaysia siarkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: X/@aiman_sekaiichi)

Disiarkan oleh Malaysia yang merupakan negara serumpun, membuktikan laga Timnas Indonesia layak dijual. Sekarang, tugas Timnas Indonesia adalah mengeluarkan kemampuan terbaik saat menghadapi tuan rumah Bahrain.

Demi meraih kemenangan, persiapan sudah dilakukan tim pelatih Timnas Indonesia. Sejak Minggu 6 Oktober 2024, Rizky Ridho dan kawan-kawan intens berlatih di Bahrain.

Selain itu, Timnas Indonesia juga akan menggunakan jersey putih dalam laga nanti. Hal itu seperti yang di-spill akun Instagram PSSI-nya Bahrain, @bahrainfa.