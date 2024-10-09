Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

TV Malaysia Tegaskan Siarkan Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Skuad Garuda Langsung Mode Real Madrid karena Pakai Jersey Putih?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |22:33 WIB
TV Malaysia Tegaskan Siarkan Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Skuad Garuda Langsung Mode Real Madrid karena Pakai Jersey Putih?
Timnas Indonesia menggunakan jersey putih melawan Bahrain. (Foto: Instagram/@bahrainfa)
A
A
A

SALAH satu komentator di Televisi Malaysia, Aiman Roshizam, memastikan stasiun televisi tempat dirinya bekerja menyiarkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB. Hal itu berarti jika ditotal dengan data yang dirilis PSSI, itu berarti ada 49 negara yang menayangkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain.

“Kepada teman-teman di Indonesia, saya mengimbau tidak menyebarkan fitnah tentang kabar yang menyatakan Malaysia menolak menayangkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Kami akan menayangkan pertandingan di Astro Arena 2. Mohon sebarkan berita fakta, jangan hoax. Terima kasih,” tulis Aiman Roshizam di akun X-nya, @aiman_sekaiichi.

Malaysia siarkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: X/@aiman_sekaiichi)

(Malaysia siarkan laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: X/@aiman_sekaiichi)

Disiarkan oleh Malaysia yang merupakan negara serumpun, membuktikan laga Timnas Indonesia layak dijual. Sekarang, tugas Timnas Indonesia adalah mengeluarkan kemampuan terbaik saat menghadapi tuan rumah Bahrain.

Demi meraih kemenangan, persiapan sudah dilakukan tim pelatih Timnas Indonesia. Sejak Minggu 6 Oktober 2024, Rizky Ridho dan kawan-kawan intens berlatih di Bahrain.

Selain itu, Timnas Indonesia juga akan menggunakan jersey putih dalam laga nanti. Hal itu seperti yang di-spill akun Instagram PSSI-nya Bahrain, @bahrainfa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177164/rizky_ridho-bTuE_large.jpg
Pasang Badan, Pelatih Persija Jakarta Bela Rizky Ridho yang Blunder Fatal saat Timnas Indonesia vs Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177257/calvin_verdonk_ikut_pasang_badan_untuk_erick_thohir-cBoH_large.jpg
Ikuti Jay Idzes, Calvin Verdonk Pasang Badan untuk Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177249/pengamat_memuji_keputusan_pssi_memecat_patrick_kluivert-b1xp_large.jpeg
Pengamat Puji Keputusan PSSI Pecat Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177234/erick_thohir_irit_bicara_mengenai_pemecatan_patrick_kluivert_sebagai_pelatih_timnas_indonesia-yzHI_large.jpg
Erick Thohir Irit Bicara saat Ditanya Pemecatan Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633263/rebut-piala-bergilir-dan-tiket-umrah-padel-dan-tenis-bersatu-di-the-prime-tournament-zpl.webp
Rebut Piala Bergilir dan Tiket Umrah: Padel dan Tenis Bersatu di The Prime Tournament
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/juventus_bersiap_menghadapi_villarreal.jpg
Juventus Terancam Sanksi Berat dari UEFA, Kasus Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement