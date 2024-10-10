Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Exco PSSI Jamin Timnas Indonesia Diguyur Bonus jika Menang Lawan Bahrain dan China

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |00:03 WIB
Exco PSSI Jamin Timnas Indonesia Diguyur Bonus jika Menang Lawan Bahrain dan China
Skuad Timnas Indonesia dipastikan akan diguyur bonus jika menang atas Bahrain dan China (Foto: AFC)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, menjamin Timnas Indonesia akan diguyur bonus jika menang lawan Timnas Bahrain dan Timnas China. Hal itu tak perlu dikhawatirkan.

Laga Timnas Indonesia melawan kedua negara itu digelar dalam rangka fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pratama Arhan dan kolega melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, pada 10 Oktober 2024, dan China di Qingdao Youth Football Stadium, pada 15 Oktober.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Australia (Foto: PSSI)

Arya mengatakan bonus untuk Timnas Indonesia sudah disiapkan PSSI sebagai bentuk apresiasi. Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir berharap tim itu dapat mencuri empat poin dalam dua laga itu, lebih bagus lagi mengamankan enam poin.

"Kami itu sudah menyiapkan itu paket, sehingga pemain tidak perlu lagi, ‘Kami dapat enggak ya?’" kata Arya di Jakarta, dikutip Kamis (10/10/2024).

Pria berkacamata itu mengatakan PSSI sejauh ini terus berbenah untuk menjadi lebih baik. Jadi, persoalan bonus menjadi aspek yang sangat diperhatikan pihaknya untuk sejauh ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633189/indonesia-golf-festival-2025-hadirkan-pengalaman-bermain-dan-merayakan-olahraga-yti.webp
Indonesia Golf Festival 2025 Hadirkan Pengalaman Bermain dan Merayakan Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/23/timnas_belgia_romelu_lukaku_foto_reute.jpg
Terbongkar! Romelu Lukaku Ternyata Sempat Diincar Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement