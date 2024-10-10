Exco PSSI Jamin Timnas Indonesia Diguyur Bonus jika Menang Lawan Bahrain dan China

Skuad Timnas Indonesia dipastikan akan diguyur bonus jika menang atas Bahrain dan China (Foto: AFC)

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, menjamin Timnas Indonesia akan diguyur bonus jika menang lawan Timnas Bahrain dan Timnas China. Hal itu tak perlu dikhawatirkan.

Laga Timnas Indonesia melawan kedua negara itu digelar dalam rangka fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pratama Arhan dan kolega melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, pada 10 Oktober 2024, dan China di Qingdao Youth Football Stadium, pada 15 Oktober.

Arya mengatakan bonus untuk Timnas Indonesia sudah disiapkan PSSI sebagai bentuk apresiasi. Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir berharap tim itu dapat mencuri empat poin dalam dua laga itu, lebih bagus lagi mengamankan enam poin.

"Kami itu sudah menyiapkan itu paket, sehingga pemain tidak perlu lagi, ‘Kami dapat enggak ya?’" kata Arya di Jakarta, dikutip Kamis (10/10/2024).

Pria berkacamata itu mengatakan PSSI sejauh ini terus berbenah untuk menjadi lebih baik. Jadi, persoalan bonus menjadi aspek yang sangat diperhatikan pihaknya untuk sejauh ini.