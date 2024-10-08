Shin Tae-yong Didorong Panggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia Gara-Gara Masuk Daftar 20 Besar Pencetak Gol Terbanyak di Dunia

SHIN Tae-yong didorong memanggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia gara-gara masuk daftar 20 besar pencetak gol terbanyak di dunia. Harapan itu diutarakan beberapa netizen di media sosial di unggahan kolom komentar akun @gosipfootball.

“Beto semoga dipanggil lagi sama STY,” tulis akun @blueblac1210.

“Santai aja pasti dipanggil untuk AFF,” sambung akun @ervan18_.

(Beto Goncalves menempati peringkat 22 dunia sebagai pemain aktif dengan gol terbanyak. (Foto: X/@carasaki10)

Dorongan ini muncul karena jurnalis berdarah Jepang-Argentina Carlos Arasaki baru saja merilis data 100 pemain aktif yang mencetak gol paling banyak. Berdasarkan data yang diambil hingga 1 Oktober 2024, di luar Dugaan Beto Goncalves menempati peringkat 22 dunia dengan 346 gol.

Beto Goncalves yang sepanjang karier profesionalnya pernah membela Madura United, Sriwijaya FC, Persipura Jayapura hingga kini membela PSBS Biak, mengungguli nama-nama beken seperti Radamel Falcao (344), Kylian Mbappe (338) hingga Ciro Immobile (312).

Di Asia Tenggara, hanya Beto Goncalves yang menempati peringkat 20 besar dunia. Pesaing terdekat Beto Goncalves adalah penyerang Timnas Thailand, Teerasil Dangda, yang mengemas 296 gol dan menempati peringkat 44 dunia.

Kemudian pertanyaan muncul, jika berdasarkan data Transfermarkt, jumlah gol Beto Goncalves cuma 146 gol. Kenapa menurut data Carlos Arasaki jumlah gol Beto Goncalves menembus 346 gol?