Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Didorong Panggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia Gara-Gara Masuk Daftar 20 Besar Pencetak Gol Terbanyak di Dunia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |00:04 WIB
Shin Tae-yong Didorong Panggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia Gara-Gara Masuk Daftar 20 Besar Pencetak Gol Terbanyak di Dunia
Shin Tae-yong didorong panggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong didorong memanggil Beto Goncalves ke Timnas Indonesia gara-gara masuk daftar 20 besar pencetak gol terbanyak di dunia. Harapan itu diutarakan beberapa netizen di media sosial di unggahan kolom komentar akun @gosipfootball.

“Beto semoga dipanggil lagi sama STY,” tulis akun @blueblac1210.

“Santai aja pasti dipanggil untuk AFF,” sambung akun @ervan18_.

Beto Goncalves menempati peringkat 22 dunia sebagai pemain aktif dengan gol terbanyak. (Foto: X/@carasaki10)

(Beto Goncalves menempati peringkat 22 dunia sebagai pemain aktif dengan gol terbanyak. (Foto: X/@carasaki10)

Dorongan ini muncul karena jurnalis berdarah Jepang-Argentina Carlos Arasaki baru saja merilis data 100 pemain aktif yang mencetak gol paling banyak. Berdasarkan data yang diambil hingga 1 Oktober 2024, di luar Dugaan Beto Goncalves menempati peringkat 22 dunia dengan 346 gol.

Beto Goncalves yang sepanjang karier profesionalnya pernah membela Madura United, Sriwijaya FC, Persipura Jayapura hingga kini membela PSBS Biak, mengungguli nama-nama beken seperti Radamel Falcao (344), Kylian Mbappe (338) hingga Ciro Immobile (312).

Di Asia Tenggara, hanya Beto Goncalves yang menempati peringkat 20 besar dunia. Pesaing terdekat Beto Goncalves adalah penyerang Timnas Thailand, Teerasil Dangda, yang mengemas 296 gol dan menempati peringkat 44 dunia.

Kemudian pertanyaan muncul, jika berdasarkan data Transfermarkt, jumlah gol Beto Goncalves cuma 146 gol. Kenapa menurut data Carlos Arasaki jumlah gol Beto Goncalves menembus 346 gol?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176816/patrick_kluivert_bikin_ranking_fifa_timnas_indonesia_disalip_malaysia_pssi-xwCt_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Patrick Kluivert Bikin Malaysia Lewati Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176648/putra_patrick_kluivert_siap_menjadi_tempat_ayahnya_berkeluh_kesah_usai_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-OiJG_large.jpg
Anak Patrick Kluivert Siap Tampung Keluh Kesah Ayahnya Usai Gagal Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176646/beckham_putra_menuliskan_kalimat_menyentuh_di_media_sosialnya_usai_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-HNml_large.jpeg
Beckham Putra Tulis Pesan Menyentuh Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176753/wasit_kualifikasi_piala_dunia_2026-epJL_large.jpg
Berapa Gaji Wasit di Kualifikasi Piala Dunia 2026? Ternyata Segini Kisarannya
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632203/lolos-ke-piala-dunia-2026-penduduk-cape-verde-tak-lebih-dari-setengah-warga-bekasi-zyg.webp
Lolos ke Piala Dunia 2026, Penduduk Cape Verde Tak Lebih dari Setengah Warga Bekasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/timnas_inggris_harry_kane.jpg
Resmi! Daftar 28 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026, Inggris dan 3 Wakil Afrika Terbaru
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement