HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Duduk di Kelas Bisnis, Personel Timnas Malaysia Berpose di Kelas Ekonomi

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |22:05 WIB
Pemain Timnas Indonesia Duduk di Kelas Bisnis, Personel Timnas Malaysia Berpose di Kelas Ekonomi
Beda nasib pemain Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia. (Foto: Instagram/@halfblood_indonesie)
A
A
A

BEDA nasib pemain Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia dalam perjalanan menuju negara masing-masing jelang mengarungi FIFA Matchday Oktober 2024. Mengutip dari akun Instagram @halfblood_indonesie, terlihat para pemain Timnas Indonesia benar-benar dimanjakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Para pemain yang berangkat dari Indonesia ke Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024 dini hari WIB diberikan kesempatan untuk menikmati fasilitas penerbangan mewah, yakni duduk di kelas bisnis.

Pemain Timnas Indonesia nyaman di kelas bisnis

(Pemain Timnas Indonesia nyaman di kelas bisnis)

Terlihat dalam unggahan foto yang ada, Nadeo Argawinata, Dimas Drajad, Malik Risaldi dan Rizky Ridho begitu nyaman duduk di kursi empuk kelas bisnis. Sejumlah pemain yang berangkat dari belahan dunia lain seperti dari Belanda, Belgia hingga Amerika Serikat juga mendapatkan fasilitas yang sama.

Hal itu kontras dengan para pemain Timnas Malaysia yang terbang ke Selandia Baru untuk melakoni laga uji coba pada Senin, 14 Oktober 2024 siang WIB. Dalam foto yang beredar, dua pemain Timnas Malaysia berdarah Brasil, Endrick dos Santos dan Paulo Jose terlihat berpose di atas kursi kelas ekonomi.

2 pemain Timnas Malaysia saat berpose di dalam pesawat

(2 pemain Timnas Malaysia saat berpose di dalam pesawat)

Satu yang pasti, kepengurusan PSSI sekarang mencoba menyervis betul para pemain Timnas Indonesia. Bahkan saat Timnas Indonesia melawat ke markas China, PSSI menyewa pesawat khusus untuk membawa Mees Hilgers dan kawan-kawan.

Kelar menghadapi Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Bahrain, skuad Timnas Indonesia langsung terbang ke China pada Jumat 11 Oktober 2024 pukul 01.00 waktu Bahrain. Pesawat charter dipilih agar kondisi fisik Jay Idzes dan kawan-kawan tetap terjaga.

