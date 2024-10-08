Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hamka Hamzah Prediksi Timnas Indonesia Bawa Pulang 2 Poin dari Bahrain dan China

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 08 Oktober 2024 |00:04 WIB
Hamka Hamzah Prediksi Timnas Indonesia Bawa Pulang 2 Poin dari Bahrain dan China
Hamka Hamzah menilai Timnas Indonesia hanya akan dapat dua poin dari lawatan ke Bahrain dan China (Foto: PSSI)
A
A
A

HAMKA Hamzah memprediksi Timnas Indonesia akan membawa pulang dua poin dari lawatan ke Bahrain dan China. Menurutnya, laga tandang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berat.

Tim asuhan Shin Tae-yong akan melawan Timnas Bahrain di Bahrain National Stadium, pada 10 Oktober. Sementara itu, mereka akan berjumpa Timnas China di Qingdao Youth Football Stadium, pada 15 Oktober 2024.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: AFC)Hamka mengatakan Timnas Indonesia sepertinya dapat meraih poin dalam dua laga itu. Pasalnya, tim akan bertambah kuat dengan kehadiran tambahan dua pemain baru, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.

"Saya berpendapat Timnas Indonesia melawan Bahrain dapat satu poin,” kata Hamka, dilansir dari Youtube Arya Sinulingga, Selasa (8/10/2024).

“Lawan China agak berat. Saya rasa kalau laga tandang cukup baik dapat dua poin," sambung pria asal Sulawesi Selatan itu.

"Kalau laga kandang, baru (bisa meraih kemenangan atas Bahrain dan China)," tukas Hamka.

