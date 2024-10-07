Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Disebut Lawan Empuk, Pelatih Bahrain: Itu Tidak Benar!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |12:55 WIB
Timnas Indonesia Disebut Lawan Empuk, Pelatih Bahrain: Itu Tidak Benar!
Dragan Talajic membantah Timnas Indonesia adalah lawan empuk bagi Bahrain (Foto: AFC)
A
A
A

MANAMA – Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, sama sekali tidak setuju dengan pihak yang beranggapan Timnas Indonesia adalah lawan empuk. Menurutnya, Skuad Garuda adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi.

Seperti diketahui, Bahrain akan memainkan dua laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka akan memulainya lebih dulu dengan menjamu Timnas Indonesia di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

Timnas Bahrain

Banyak yang menilai The Reds lebih diunggulkan ketimbang Timnas Indonesia. Dari segi FIFA ranking pun, Bahrain berada di posisi 76, sedangkan Indonesia di 129 dunia. Dari situ, ada yang berpikir Tim Merah Putih akan menjadi lawan yang mudah bagi tuan rumah.

Tapi, Talajic mengungkapkan anggapan Timnas Indonesia adalah lawan yang mudah dikalahkan sama sekali tidak benar. Menurutnya, tim polesan Shin Tae-yong itu memiliki kedalaman skuad yang bagus dengan dihuni para pemain abroad.

“Beberapa orang berpikir mereka adalah lawan yang mudah, tetapi itu sama sekali tidak benar. Mereka adalah tim internasional penuh,” ujar Talajic, dikutip dari GDN Online, Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut, ahli strategi berusia 59 tahun itu menegaskan anak asuhnya tidak ada yang pandang sebelah mata Skuad Garuda. Mereka sadar betul melawan Timnas Indonesia akan menjadi laga yang sulit.

Halaman: 1 2
1 2
      
