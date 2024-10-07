Kalahkan Bahrain, Ranking FIFA Timnas Indonesia Jauh Tinggalkan Malaysia?

JIKA mengalahkan Bahrain, ranking FIFA Timnas Indonesia jauh meninggalkan Malaysia? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

Andai menang atas Bahrain, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 16,89 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan angka skuad Garuda menjadi 1,141.06 dan berpotensi naik sembilan posisi dari peringkat 129 ke 122 dunia.

(Timnas Indonesia siap menang di markas Bahrain. (Foto: PSSI)

Di saat bersamaan, Malaysia tandang ke markas Selandia Baru di laga uji coba pada Senin, 14 Oktober 2024. Potensi Malaysia kalah di kandang Selandia Baru sangat besar.

Sebab, Selandia Baru dikenal sebagai raja sepakbola Oseania. Banyak pemain mereka yang berkarier di Eropa, salah satunya penyerang Nottingham Forest yang baru membobol gawang Chelsea di Premier League 2024-2025 semalam, Chris Wood.

Jika kalah dari Selandia Baru, Malaysia kehilangan 3,78 poin. Kondisi ini membuat skuad asuhan Pau Marti Vicente berpotensi turun satu peringkat dari posisi 132 ke 133 dunia.

Lantas, bagaimana jika Timnas Malaysia menang atas Selandia Baru? Jika menang atas Selandia Baru, Timnas Malaysia mendapatkan tambahan 6,22 poin dan berpotensi naik peringkat 130 dunia, alias melesat dua anak tangga.