Kapok Kena Sanksi akibat VAR, Gelandang Persebaya Surabaya Pilih Hati-Hati

SURABAYA – Gelandang Persebaya Surabaya, Andre Oktaviansyah, kapok kena hukuman larangan bermain akibat tertangkap VAR memukul lawan. Ia berjanji untuk lebih berhati-hati dalam bersikap di Liga 1 2024-2025.

Andre sempat terkena kartu merah pada laga kontra Persita Tangerang. Aksinya memukul Badrian Ilham tertangkap kamera dan diusir keluar lapangan usai wasit mengecek VAR.

Tak cukup sampai di situ, sanksi darı Komisi Disiplin (Komdis) PSSI juga didapat. Pesepakbola berusia 21 tahun itu pun mendapat tambahan sanksi larangan bermain di tiga laga.

Alhasil, Andre absen berturut-turut ketika menghadapi Persis Solo, PSBS Biak, dan Dewa United. Sanksi tegas itu diberikan agar pemain merasakan efek jera.

Andre mengakui mendapat pelajaran berharga dari pertandingan melawan Persita. Kesalahannya di laga itu menjadi bahan evaluasi yang berusaha tak diulanginya.

"Jangan sampai terulang kembali, apalagi Coach (Paul) Munster mengingatkan semua pemain harus lebih berhati-hati karena ada VAR. Yang jelas, itu cukup menjadi acuan," ucap Andre, dikutip Selasa (8/10/2024).