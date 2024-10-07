3 Pemain Persebaya Surabaya Dipanggil Timnas 2 Negara, Begini Respons Paul Munster

SURABAYA – Tiga pemain Persebaya Surabaya dipanggil tim nasional (timnas) dari dua negara untuk ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ketiga pemain itu adalah Ernando Ari Sutaryadi dan Malik Risaldi yang dipanggil Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia, serta Mohammed Rashid yang dipanggil oleh Timnas Palestina.

Mendapati hal ini, pelatih Persebaya, Paul Munster, pun bereaksi. Dia menyambut bahagia, apalagi selama ini diakui peran ketiga pemain itu sangat sentral bagi Bajul Ijo -julukan Persebaya.

Kinerja apik Ernando Ari cs berimbas pada performa Persebaya yang tanpa tersentuh kekalahan di 7 laga awal musim. Kini, Persebaya pun bertengger di posisi puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Peran Ernando Ari Sutaryadi di penjaga gawang Bajul Ijo cukup menawan. Dari catatan statistik, penjaga gawang asal Semarang, Jawa Tengah ini empat kali bermain mencatatkan tiga kali cleansheet dan hanya satu kali kebobolan.

Ernando memang sempat absen di pekan 5 dan 6 Bajul Ijo, akibat cedera yang dideritanya. Nando -sapaan akrab Ernando- baru terlihat di laga terakhir pekan 7 ketika ditahan imbang Dewa United, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jumat 27 September 2024.

Saat itu, Ernando masih berada di bangku cadangan karena tahap pemulihan dan digantikan oleh Andhika Ramadhani. Namun, absennya Ernando di tiga laga terakhir Bajul Ijo tak membuat Shin Tae-yong melupakannya.

Sementara itu, Malik Risaldi yang baru bergabung ke Persebaya Surabaya menang sudah beberapa kali dipanggil oleh Shin Tae-yong. Pemanggilan itu sudah terjadi sejak dirinya masih memperkuat Madura United.

Di Persebaya, pesepakbola berusia 27 tahun itu memang tengah onfire usai sembuh dari cedera betis di laga pramusim. Malik sendiri baru memperkuat tim barunya di Liga 1 saat memasuki pekan 4, saat menjamu Persita Tangerang.

Menariknya, Malik tak butuh waktu lama Malik langsung nyetel dengan racikan Paul Munster. Sebab di pekan 5 saat melawan Persis Solo, pesepakbola asal Surabaya ini langsung melesakkan dua gol dan membawa Persebaya menang.

Di Timnas Indonesia, Malik tercatat baru dua kali dipanggil. Tetapi, dia sejauh ini belum pernah mencatatkan caps sekalipun.