HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Pesan Jay Idzes kepada Fans Garuda Jelang Laga Timnas Indonesia vs Bahrain

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |18:43 WIB
Ini Pesan Jay Idzes kepada Fans Garuda Jelang Laga Timnas Indonesia vs Bahrain
Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes. (Foto: PSSI)
A
A
A

VENICE - Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Jay Idzes memberikan sebuah pesan kepada fans Garuda jelang melawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pesan itu disampaikan Jay demi membakar semangat para fans Timnas Indonesia agar semakin antusias menyambut laga melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, pada 10 Oktober 2024.

Hal itu Jay lakukan lewat postingan Instagram pribadinya @jayidzes yang menampilkan saat berinteraksi dengan suporter Timnas Indonesia. Momen itu setelah Timnas Indonesia mengimbangi Australia 0-0 dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 10 September 2024.

Jay Idzes menggambarkan bahwa sangat berkesan saat itu dengan dukungan penuh suporter Timnas Indonesia. Hal itu seperti menjadi harapan timnya dapat dukungan suporter dalam laga nanti.

Sebagai informasi, akan ada 2000 suporter yang akan mendukung Timnas Indonesia melawan Bahrain. Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Bahrain pun sudah memfasilitasi suporter agar mendapatkan tiket.

Jay Idzes

"Momen tersebut lagi," tulis Jay Idzes.

"Satu hal yang paling penting adalah dukungan kalian, kami bermain untuk kalian, kami mencoba membuat kalian bangga," kata Jay Idzes dalam tayangan video yang diunggah.

Halaman:
1 2
      
