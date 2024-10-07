Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich 3-3, RB Leipzig Pepet Die Roten

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |06:12 WIB
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich 3-3, RB Leipzig Pepet <i>Die Roten</i>
Hasil Bundesliga 2024-2025 semalam menampilkan Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich berakhir 3-3 (Foto: X/@FCBayernEN)
A
A
A

HASIL Bundesliga 2024-2025 semalam sudah diketahui. Duel antara dua tim teratas, Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich, berakhir 3-3. Sementara, RB Leipzig memepet Die Roten di puncak.

Tiga pertandingan penutup spieltag keenam Liga Jerman 2024-2025 digelar Minggu 6 Oktober malam WIB. Frankfurt melawan Bayern menjadi sajian utama pekan ini.

Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich (Foto: X/@FCBayernEN)

Laga itu mempertemukan dua kesebelasan teratas di klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025. Jika Frankfurt menang, mereka akan mendongkel Bayern dari puncak.

Sayangnya, gawang tuan rumah bobol duluan di menit ke-15 oleh Kim Min-jae. Omar Marmoush (22’) dan Hugo Ekitike (35’) membawa Frankfurt berbalik memimpin 2-1 sebelum disamakan Dayot Upamecano (38’).

FC Hollywood kemudian unggul lagi di menit ke-53 lewat Michael Olise. Ketika laga sepertinya berakhir kemenangan buat Bayern, Marmoush mencetak gol keduanya di injury time! Skor akhir 3-3.

Hasil itu membuat tim tamu tetap memimpin klasemen dengan nilai 14. Sedangkan, Frankfurt turun satu posisi ke tangga ketiga dengan nilai 13.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/51/3139870/berikut_hasil_lengkap_pekan_terakhir_bundesliga_2024_2025-2ZPM_large.jpg
Hasil Lengkap Pekan Terakhir Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich Menang Telak, Borussia Dortmund Lolos Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/51/3139749/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_hoffenheim_vs_bayern_munich_di_bundesliga_2024_2025-fvdV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139409/berikut_tiga_trofi_yang_diperoleh_xabi_alonso_di_bayer_leverkusen-VH8s_large.jpg
3 Trofi yang Diperoleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/51/3138086/bayern_munich-sABS_large.jpg
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach 2-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631719/malam-ini-jadwal-siaran-langsung-laga-kedua-timnas-indonesia-u23-vs-india-elt.webp
Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Laga Kedua Timnas Indonesia U-23 vs India
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/tenis.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Tenis Dunia Pekan Ini: Almaty, European, Nordic Open di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement