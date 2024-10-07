Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich 3-3, RB Leipzig Pepet Die Roten

HASIL Bundesliga 2024-2025 semalam sudah diketahui. Duel antara dua tim teratas, Eintracht Frankfurt vs Bayern Munich, berakhir 3-3. Sementara, RB Leipzig memepet Die Roten di puncak.

Tiga pertandingan penutup spieltag keenam Liga Jerman 2024-2025 digelar Minggu 6 Oktober malam WIB. Frankfurt melawan Bayern menjadi sajian utama pekan ini.

Laga itu mempertemukan dua kesebelasan teratas di klasemen sementara Liga Jerman 2024-2025. Jika Frankfurt menang, mereka akan mendongkel Bayern dari puncak.

Sayangnya, gawang tuan rumah bobol duluan di menit ke-15 oleh Kim Min-jae. Omar Marmoush (22’) dan Hugo Ekitike (35’) membawa Frankfurt berbalik memimpin 2-1 sebelum disamakan Dayot Upamecano (38’).

FC Hollywood kemudian unggul lagi di menit ke-53 lewat Michael Olise. Ketika laga sepertinya berakhir kemenangan buat Bayern, Marmoush mencetak gol keduanya di injury time! Skor akhir 3-3.

Hasil itu membuat tim tamu tetap memimpin klasemen dengan nilai 14. Sedangkan, Frankfurt turun satu posisi ke tangga ketiga dengan nilai 13.