Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bundesliga 2024-2025: Union Berlin vs Borussia Dortmund 2-1, Bayer Leverkusen vs Holstein Kiel Berakhir Imbang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |22:37 WIB
Hasil Bundesliga 2024-2025: Union Berlin vs Borussia Dortmund 2-1, Bayer Leverkusen vs Holstein Kiel Berakhir Imbang!
Berikut hasil Bundesliga 2024-2025 di mana Union Berlin menang 2-1 atas Borussia Dortmund (Foto: X/@fcunion_en)
A
A
A

HASIL Bundesliga 2024-2025 pekan keenam yang digelar Sabtu (5/10/2024) malam WIB sudah diketahui. Borussia Dortmund tumbang 1-2 dari Union Berlin, sementara Bayer Leverkusen ditahan Holstein Kiel.

Rangkaian pekan keenam dibuka dengan laga Augsburg vs Borussia Monchengladbach. Duel ini berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah.

Union Berlin vs Borussia Dortmund (Foto: X/@fcunion_en)

Lalu, empat pertandingan digelar secara berbarengan. Dua di antaranya adalah Union Berlin vs Borussia Dortmund dan Bayer Leverkusen menjamu Holstein Kiel.

Kejutan terjadi di Stadion An der Alten Forsterei, Berlin, Jerman. Sebab, tuan rumah berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1!

Union unggul dua lebih dulu lewat Kevin Vogt (26’) dan Yorbe Vertessen (45’). Dortmund hanya bisa membalas sekali lewat Julian Ryerson (62’).

Hasil ini membuat Die Schwarzgelben justru disalip Union di papan klasemen! Mereka tertahan di posisi tujuh dengan nilai 10, sedangkan Die Eisernen mengumpulkan 11 angka di urutan enam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/51/3139870/berikut_hasil_lengkap_pekan_terakhir_bundesliga_2024_2025-2ZPM_large.jpg
Hasil Lengkap Pekan Terakhir Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich Menang Telak, Borussia Dortmund Lolos Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/51/3139749/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_hoffenheim_vs_bayern_munich_di_bundesliga_2024_2025-fvdV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139409/berikut_tiga_trofi_yang_diperoleh_xabi_alonso_di_bayer_leverkusen-VH8s_large.jpg
3 Trofi yang Diperoleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/51/3138086/bayern_munich-sABS_large.jpg
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach 2-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631419/indonesia-tersingkir-arya-sinulingga-manusia-berencana-tuhan-yang-menentukan-wty.webp
Indonesia Tersingkir, Arya Sinulingga: Manusia Berencana, Tuhan yang Menentukan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/jay_idzes.jpg
Jay Idzes Semprot Wasit Ma Ning: Saya Respek, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement