Hasil Bundesliga 2024-2025: Union Berlin vs Borussia Dortmund 2-1, Bayer Leverkusen vs Holstein Kiel Berakhir Imbang!

Berikut hasil Bundesliga 2024-2025 di mana Union Berlin menang 2-1 atas Borussia Dortmund (Foto: X/@fcunion_en)

HASIL Bundesliga 2024-2025 pekan keenam yang digelar Sabtu (5/10/2024) malam WIB sudah diketahui. Borussia Dortmund tumbang 1-2 dari Union Berlin, sementara Bayer Leverkusen ditahan Holstein Kiel.

Rangkaian pekan keenam dibuka dengan laga Augsburg vs Borussia Monchengladbach. Duel ini berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah.

Lalu, empat pertandingan digelar secara berbarengan. Dua di antaranya adalah Union Berlin vs Borussia Dortmund dan Bayer Leverkusen menjamu Holstein Kiel.

Kejutan terjadi di Stadion An der Alten Forsterei, Berlin, Jerman. Sebab, tuan rumah berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1!

Union unggul dua lebih dulu lewat Kevin Vogt (26’) dan Yorbe Vertessen (45’). Dortmund hanya bisa membalas sekali lewat Julian Ryerson (62’).

Hasil ini membuat Die Schwarzgelben justru disalip Union di papan klasemen! Mereka tertahan di posisi tujuh dengan nilai 10, sedangkan Die Eisernen mengumpulkan 11 angka di urutan enam.