HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Bundesliga 2024-2025 Minggu Ke-6: Bayern Munich dan Eintracht Frankfurt Berebut Puncak Klasemen

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |05:51 WIB
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Bundesliga 2024-2025 Minggu Ke-6: Bayern Munich dan Eintracht Frankfurt Berebut Puncak Klasemen
Saksikan Bundesliga 2024-2025 di RCTI+ SuperApp. (Foto: RCTI+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Bundesliga 2024-2025 minggu ke-6 dapat diketahui dalam artikel ini. Sejumlah laga seru siap tersaji, di antaranya Bayern Munich dan Eintracht Frankfurt yang siap berebut puncak klasemen.

Bundesliga atau Liga Jerman 2024-2025 memasuki pekan ke-6. Ada laga seru antara Bayern Munich sebagai pemimpin klasemen sementara yang akan bertandang ke markas Eintracht Frankfurt yang saat ini berada di peringkat kedua.

Bayern Munich

Siapakah yang akan berjaya? Apakah Bayern Munich mampu merebut poin penuh guna mempertahankan posisi di puncak klasemen?

Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:

Sabtu, 5 Oktober 2024

Augsburg vs Monchengladbach LIVE 01:25 WIB

Werder Bremen vs SC Freiburg LIVE 20:25 WIB

Union Berlin vs Dortmund LIVE 20:25 WIB

Leverkusen vs Holstein Kiel LIVE 20:25 WIB

FC St. Pauli vs Mainz LIVE 23:25 WIB

Minggu, 6 Oktober 2024

Heidenheim vs RB Leipzig 20:25 WIB

Eintracht Frankfurt vs Bayern 22:30 WIB

Senin, 7 Oktober 2024

VfB Stuttgart vs Hoffenheim LIVE 0:30 WIB

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
