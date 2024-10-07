Cerita Bintang Timnas Indonesia Rafael Struick soal Proses Adaptasinya di Brisbane Roar: Merasa Gugup, tapi Berjalan Baik

CERITA bintang Timnas Indonesia, Rafael Struick, soal proses adaptasinya di Brisbane Roar. Dia mengaku merasa gugup menjalani adaptasi di klub barunya itu, tetapi semuanya tetap berjalan dengan baik.

Ya, Rafael Struick direkrut oleh Brisbane Roar dari ADO Den Haag pada pertengahan September 2024. Ini menjadi pertama kali baginya berkarier di luar Belanda setelah bertahun-tahun berada di Negeri Kincir Angin.

Oleh karena itu, adaptasi dengan lingkungan menjadi salah satu hal yang menjadi fokusnya setelah bergabung dengan klub Liga Australia itu. Struick pun mengaku proses penyesuaiannya sejauh ini berlangsung mulus.

“Ya, saya baru tanda tangan kontrak sekira dua minggu lalu, dan saya sudah bergabung bersama tim sekira satu minggu lebih. Saya sangat senang berada di sini, beberapa hari ini saya sedang proses adaptasi dengan waktu dan cuaca di sini, tapi sejauh ini berjalan dengan baik,” kata Struick dalam wawancara di kanal Youtube, Brisbane Roar, dilansir pada Senin (7/10/2024).

Selain lingkungan dan cuaca, Struick juga harus beradaptasi dengan rekan-rekan di tim barunya. Ternyata, dia sempat merasa gugup menjalaninya.