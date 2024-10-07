Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia 2024-2025: Rossoneri Bertekuk Lutut 1-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |05:37 WIB
Hasil Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia 2024-2025: <i>Rossoneri</i> Bertekuk Lutut 1-2
AC Milan takluk 1-2 dari tuan rumah Fiorentina di Liga Italia 2024-2025 (Foto: Instagram/@acffiorentina)
A
A
A

FIRENZE – Hasil Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Duel di Stadion Artemio Franchi, Firenze, Italia, Senin (7/10/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk La Viola.

Dua gol Fiorentina disarangkan Yacine Adli (35’) dan Albert Gudmunsson (73’). Sedangkan, satu-satunya gol Milan dicetak oleh Christian Pulisic (60’).

Fiorentina vs AC Milan

Jalannya Pertandingan

Rossoneri sejatinya mendominasi pertandingan sejak awal. Mereka mencatatkan 61% penguasaan bola dengan 16 percobaan serta delapan tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit.

Menit sembilan, sundulan Matteo Gabbia memberi ancaman tetapi masih melebar dari gawang kawalan David de Gea. Fiorentina sendiri mendapat peluang di menit ke-17 saat tendangan Andrea Colpani meleset dari target.

Tuan rumah mendapat hadiah penalti di menit ke-20 ketika Theo Hernandez melanggar Dodo. Sayangnya, eksekusi Moise Kean bisa dimentahkan Mike Maignan! Milan lantas mendapat peluang di menit ke-32 tetapi sepakan Rafael Leao bisa ditepis de Gea.

Gawang Milan bobol di menit ke-35. Umpan matang Robin Gosens mampu dilanjutkan dengan tembakan kaki kanan Adli yang menaklukkan Maignan.

Jelang turun minum, Milan mendapat penalti setelah Luca Ranieri melanggar Tijjani Reijnders. Akan tetapi, sepakan Hernandez digagalkan de Gea! Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

Usai rehat, Milan coba terus menaikkan tempo serangan. Penalti kedua didapat menit ke-55 setelah Kean melanggar Gabbia. Kali ini, Tammy Abraham maju sebagai eksekutor tapi lagi-lagi digagalkan de Gea!

Halaman:
1 2
      
