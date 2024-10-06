Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Port FC vs Nakhon Pathom United di Liga Thailand 2024-2025: Asnawi Mangkualam Bantu Port Lions Menang 2-0

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |23:05 WIB
Hasil Port FC vs Nakhon Pathom United di Liga Thailand 2024-2025: Asnawi Mangkualam Bantu Port Lions Menang 2-0
Pemain Port FC, Asnawi Mangkualam. (Foto: Instagram/portfc_official)
A
A
A

BANGKOK – Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam sukses membantu klubnya, Port FC menang 2-0 atas Nakhon Pathom United di pekan kesembilan Liga Thailand 2024-2025, pada Minggu (6/10/2024) malam WIB. Bermain di PAT Stadium, Bangkok, Thailand, Asnawi dipercaya sebagai starter hingga bermain selama 68 menit.

Jalannya Pertandingan

Asnawi bermain sebagai starter dalam pertandingan ini untuk Port FC. Dia ditugaskan mengisi pos bek sayap kanan dalam skema formasi 4-3-3 yang diterapkan sang pelatih, Rangsan Viwatchaichok.

Pemain berusia 24 tahun itu pun tampil cukup apik sejak awal. Dia lebih banyak membantu timnya saat menyerang karena Port FC sangat mendominasi.

Meski begitu, Asnawi juga bertahan dengan apik. Dia beberapa kali melakukan sapuan untuk menyelamatkan pertahanan timnya.

Port FC

Port FC baru bisa memecah kebuntuan pada menit 48 lewat Suphanan Bureerat. Kemudian, Felipe da Silva Amorim menggandakan keunggulan mereka pada menit 88.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631859/rahmad-setiabudi-pelari-indonesia-tercepat-di-chicago-marathon-2025-qih.webp
Rahmad Setiabudi, Pelari Indonesia Tercepat di Chicago Marathon 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/19/timnas_jerman_akan_meladeni_hungaria_pada_matchday.jpg
Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Malam Ini: Jerman, Prancis, Belgia Tayang di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement