Hasil Port FC vs Nakhon Pathom United di Liga Thailand 2024-2025: Asnawi Mangkualam Bantu Port Lions Menang 2-0

BANGKOK – Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam sukses membantu klubnya, Port FC menang 2-0 atas Nakhon Pathom United di pekan kesembilan Liga Thailand 2024-2025, pada Minggu (6/10/2024) malam WIB. Bermain di PAT Stadium, Bangkok, Thailand, Asnawi dipercaya sebagai starter hingga bermain selama 68 menit.

Jalannya Pertandingan

Asnawi bermain sebagai starter dalam pertandingan ini untuk Port FC. Dia ditugaskan mengisi pos bek sayap kanan dalam skema formasi 4-3-3 yang diterapkan sang pelatih, Rangsan Viwatchaichok.

Pemain berusia 24 tahun itu pun tampil cukup apik sejak awal. Dia lebih banyak membantu timnya saat menyerang karena Port FC sangat mendominasi.

Meski begitu, Asnawi juga bertahan dengan apik. Dia beberapa kali melakukan sapuan untuk menyelamatkan pertahanan timnya.

Port FC baru bisa memecah kebuntuan pada menit 48 lewat Suphanan Bureerat. Kemudian, Felipe da Silva Amorim menggandakan keunggulan mereka pada menit 88.