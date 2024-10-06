Baru Tiba di Bahrain, Timnas Indonesia Langsung Disambut Meriah oleh Fans Garuda

Timnas Indonesia sudah tiba di Bahrain jelang lakoni matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/sandywalsh)

RIFFA – Banyak fans Garuda ternyata sudah menunggu kedatangan Timnas Indonesia di Bahrain. Terbukti saat pasukan Shin Tae-yong itu baru mendarat di Bandara Internasional Bahrain, mereka langsung disambut meriah oleh para pendukung Timnas Indonesia yang berada di negara Timur Tengah tersebut.

Timnas Indonesia bertolak ke Bahrain dari Jakarta pada Sabtu (5/10/2024) malam WIB. Mereka pun tiba di Riffa, Bahrain, pada Minggu (6/10/2024) sore WIB untuk menjalani laga melawan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Hal itu diketahui dari video yang diunggah di Instagram suporter, @garudabahrain, pada Minggu (6/10/2024). Dari situ terlihat puluhan suporter Indonesia telah menunggu kedatangan Skuad Garuda di bandara.

Begitu para pemain Timnas Indonesia keluar dari terminal kedatangan, para suporter pun menyambut mereka dengan meriah. Atribut jersey kandang Skuad Garuda yang berwarna merah pun kompak mereka pakai bersama-sama.

Tak ketinggalan atribut-atribut lainnya seperti bendera dan juga spanduk berisi dukungan untuk tim asuhan Shin Tae-yong itu. Komunitas suporter yang menamakan diri mereka sebagai Garuda Bahrain itu pun bersorak-sorai menyanyikan berbagai yel-yel dukungan untuk Timnas Indonesia.

Mereka pun semakin heboh berteriak ketika beberapa pemain melewati mereka, seperti Marselino Ferdinand, Ivar Jenner dan Sandy Walsh. Tak ketinggalan sang pelatih, Shin Tae-yong, turut mendapat sambutan hangat dari mereka.

“Sambutan luar biasa dari Garuda Bahrain. Efek dari Timnas Indonesia berprestasi sehingga bermunculan Komunitas Garuda Fans di banyak negara. Salut @garudabahrain,” tulis akun @pemainketurunan, yang mengunggah ulang video penyambutan Timnas Indonesia oleh Garuda Bahrain.