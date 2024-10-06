Pemain asal Belanda Ini Sebut Timnas Indonesia Berpeluang Lolos Piala Dunia 2026, Ini Alasannya!

Timnas Indonesia tengah berjuang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)

PEMAIN asal Belanda, Kevin Diks, menyebut Timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Alasannya pun sederhana, sebab pemain yang disebut-sebut memiliki darah Indonesia itu merasa kehadiran para pemain naturalisasi berhasil meningkatkan kualitas dari skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut.

Diks pun percaya kans Timnas Indonesia main di Piala Dunia 2026 itu akan terus bertambah jika pemain keturunan terus bergabung dengan skuad Garuda. Sebab dengan hadirnya para pemain keturunan yang memiliki pengalaman di Eropa, kualitas Garuda juga bakal ikut terangkat.

“Timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Ada banyak pemain seperti saya (pemain keturunan) yang bergabung dengan mereka,” ungkap Kevin Diks, dilansir dari media asal Denmark, Bold, Minggu (6/10/2024).

"Mereka mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Peluangnya semakin besar jika banyak lagi pemain keturunan yang datang,” tambah Diks.

Nyatanya perkataan Diks tersebut kini tengah diusahakan oleh pihak PSSI. Pasalnya Timnas Indonesia kian hari terus mendapatkan tambahan pemain dari para pemain keturunan.

Terbaru Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah resmi dinaturalisasi. Usai mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) baik Mees dan Eliano akan menjalani debut saat Timnas Indonesia melawan Bahrain (10 Oktober) dan China (15 Oktober) di laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.