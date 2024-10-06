Takut Dipecat Kelar Lawan Timnas Indonesia, Pelatih Timnas China Branko Ivankovic Bilang Begini

PELATIH Timnas China, Branko Ivankovic, takut dipecat kelar timnya menjamu Timnas Indonesia di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Karena itu, pelatih asal Kroasia itu tak mau meremehkan Timnas Indonesia.

Ia menilai Timnas Indonesia bukanlah tim sembarangan. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong dihuni banyak pemain berkualitas seperti Mees Hilgers, Jay Idzes, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan banyak lagi.

(Pelatih Timnas China Branko Ivankovic pantang meremehkan Timnas Indonesia. (Foto: @ivankovic_branko)

“Timnas Indonesia menaturalisasi banyak pemain. Kami tidak boleh meremehkan Timnas Indonesia,” kata Branko Ivankovic mengutip dari Sohu.

Pantang bagi Timnas China mendapatkan hasil negatif kontra Timnas Indonesia. Sebab, jika kalah dari Timnas Indonesia, skuad Negeri Tirai Bambu -julukan Timnas China- berpotensi mengalami kekalahan empat kali beruntun.

Di dua matchday awal Grup C, Timnas China kalah 0-7 dari Jepang dan tumbang 1-2 dari Arab Saudi. Pada matchday ketiga Grup C yang berlangsung Kamis 10 Oktober 2024 sore WIB, China tandang ke markas Australia.

Potensi Fernandinho dan kawan-kawan kalah di kandang Australia sangat besar. Sebab, Timnas Australia dalam motivasi tinggi setelah memiliki pelatih baru yang pernah memenangkan trofi Liga Champions Asia, Tony Popovic.