Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Takut Dipecat Kelar Lawan Timnas Indonesia, Pelatih Timnas China Branko Ivankovic Bilang Begini

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |17:14 WIB
Takut Dipecat Kelar Lawan Timnas Indonesia, Pelatih Timnas China Branko Ivankovic Bilang Begini
Branko Ivankovic berpeluang dipecat kelar laga China vs Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@ivankovic_branko)
A
A
A

PELATIH Timnas China, Branko Ivankovic, takut dipecat kelar timnya menjamu Timnas Indonesia di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Karena itu, pelatih asal Kroasia itu tak mau meremehkan Timnas Indonesia.

Ia menilai Timnas Indonesia bukanlah tim sembarangan. Sebab, skuad asuhan Shin Tae-yong dihuni banyak pemain berkualitas seperti Mees Hilgers, Jay Idzes, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen dan banyak lagi.

Pelatih Timnas China Branko Ivankovic pantang meremehkan Timnas Indonesia. (Foto: @ivankovic_branko)

(Pelatih Timnas China Branko Ivankovic pantang meremehkan Timnas Indonesia. (Foto: @ivankovic_branko)

“Timnas Indonesia menaturalisasi banyak pemain. Kami tidak boleh meremehkan Timnas Indonesia,” kata Branko Ivankovic mengutip dari Sohu.

Pantang bagi Timnas China mendapatkan hasil negatif kontra Timnas Indonesia. Sebab, jika kalah dari Timnas Indonesia, skuad Negeri Tirai Bambu -julukan Timnas China- berpotensi mengalami kekalahan empat kali beruntun.

Di dua matchday awal Grup C, Timnas China kalah 0-7 dari Jepang dan tumbang 1-2 dari Arab Saudi. Pada matchday ketiga Grup C yang berlangsung Kamis 10 Oktober 2024 sore WIB, China tandang ke markas Australia.

Potensi Fernandinho dan kawan-kawan kalah di kandang Australia sangat besar. Sebab, Timnas Australia dalam motivasi tinggi setelah memiliki pelatih baru yang pernah memenangkan trofi Liga Champions Asia, Tony Popovic.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176407/patrick_kluivert_langsung_pulang_ke_belanda_setelah_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_pss-CFYV_large.jpg
Patrick Kluivert Langsung ke Pulang ke Belanda Setelah Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176399/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert_diprediksi_menerima_gaji_27_miliar_per_bulan_dari_pssi-4zDM_large.jpg
Segini Kompensasi yang Dibayar PSSI jika Pecat Patrick Kuivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176395/jay_idzes-XQar_large.jpg
Meski Terpukul, Jay Idzes Berusaha Petik Hikmah dari Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176393/timnas_indonesia_diminta_lawan_malaysia_pada_november_2025_pssi-ECLb_large.jpg
Timnas Indonesia Diminta Lawan Malaysia pada FIFA Matchday November 2025, Alex Pastoor yang Ambil Alih!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631399/erick-thohir-minta-maaf-timnas-indonesia-gagal-lolos-piala-dunia-2026-tvg.jpg
Erick Thohir Minta Maaf Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/timnas_indonesia.jpg
Pengamat Asing Sebut Pergantian STY ke Kluivert Penyebab Kegagalan Indonesia ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement