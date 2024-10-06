Berkat PSSI, Shin Tae-yong Tak Lagi Pusing soal Jarak Perjalanan Timnas Indonesia saat Lawan Bahrain dan China

JAKARTA – Jarak yang jauh antara Bahrain dan China membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sempat kebingungan. Beruntung, PSSI memiliki solusi jitu untuk mengatasi masalah jarak di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut, sehingga STY pun kini tak terlalu pusing.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal melakoni dua pertandingan tandang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Yang pertama, Jay Idzes dan kolega bakal mentas di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis (10/10/2024).

Selepas itu, Skuad Garuda akan bersua dengan China di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada 15 Oktober mendatang. Masalahnya, jarak tempuh yang harus dilewati oleh tim asuhan Shin Tae-yong dari Riffa ke Qingdao sangat jauh.

Jika menggunakan pesawat komersial, diperkirakan mereka menempuh waktu selama 30 jam. Awalnya hal itu sempat membuat STY pusing.

Apalagi China disebut seakan-akan mengerjai Timnas Indonesia karena sengaja memilih stadion yang lokasinya sangat jauh dari lokasi bandara di Beijing.

Shin Tae-yong pun tak menampik bahwa jarak yang sangat jauh itu menjadi kesulitan bagi timnya. Namun, dia hanya bisa pasrah karena tidak bisa protes dan tim lain pun merasakan hal yang sama.

“Memang itu (jarak tempuh yang jauh) menjadi kesulitan bagi saya juga. Tetapi bukan cuma kita, tetapi semua negara juga sama saja, jadi saya mau protes juga tidak akan bisa,” kata Shin Tae-yong saat ditemui di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).