FIFA Soroti Striker Timnas Indonesia Jelang Laga Kontra Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Bikin Lawan Gemetar?

Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)

FIFA tiba-tiba soroti striker Timnas Indonesia jelang skuad Garuda melakoni dua laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan China. Akankah hal ini membuat para lawan Timnas Indonesia akhirnya gemetar melawan skuad Garuda?

Dalam unggahan terbarunya di akun Instagram @fifaworldcup, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) tiba-tiba menampilkan potret Boaz Solossa. Sang pemain diketahui merupakan striker legendaris Timnas Indonesia.

FIFA pun tampak mengakui kehebatan Boaz Solossa. Dia melempar pujian kepada Boaz Solossa sembari meminta pendapat dari pengikut lain di Instagram.

“Salah satu striker legendaris Indonesia, Boaz Solossa!” tulis FIFA, dikutip Minggu (6/10/2024).

“Kata yang menggambarkan sosoknya: ___________” lanjut FIFA mengajak follower di Instagram untuk menggambarkan sosok Boaz.

Sontak, unggahan itu kebanjiran banyak komentar positif yang menggambarkan kehebatan Boaz Solossa. Bahkan, banyak netizen yakin jika Boaz Solossa masih bermain saat ini, dia akan membuat skuad Garuda makin tangguh.

“Jika boaz ada di era sekarang mungkin timnas Indonesia lebih ganas,” tulis netizen.

“Striker terhebat yg pernah dimiliki Indonesia,” lanjut netizen lainnya.

“Boaz si buas,” puji netizen terhadap Boaz Solossa.