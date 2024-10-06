Penyebab Shin Tae-yong Lebih Pilih Panggil Malik Risaldi ketimbang Ramadhan Sananta ke Timnas Indonesia untuk Lawan Bahrain dan China

PENYEBAB Shin Tae-yong lebih pilih panggil Malik Risaldi ketimbang Ramadhan Sananta ke Timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan China terungkap. Pelatih Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa Malik dalam kondisi yang lebih baik daripada Sananta.

Ya, dalam daftar skuad yang sudah resmi, Malik kembali dipercaya untuk membela Timnas Indonesia. Ini merupakan pemanggilan kedua bagi Malik.

Sebelumnya, pemain berusia 27 tahun itu pernah dipanggil Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia berjuang di putaran kedua kualifikasi.Namun, Malik belum mendapatkan kesempatan untuk melakoni debutnya saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Filipina dan Irak.

Malik juga tidak dipanggil ketika Timnas Indonesia bermain di dua laga awal putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kala itu, skuad Garuda berhadapan dengan Arab Saudi dan juga Australia.

“Terlihat kondisi Malik (Risaldi) lebih baik dan saya ingin memberikan kesempatan juga kepada Malik,” kata Shin Tae-yong kepada awak media di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, dikutip pada Minggu (6/10/2024).

“Jadi akhirnya saya memilih dia,” sambungnya.