SEPAKBOLA DUNIA

Dimas Drajad Siap Bela Timnas Indonesia Hadapi Bahrain dan China, AFC Champions League 2 Bersama Persib Bandung Jadi Bekal

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |04:22 WIB
Dimas Drajad Siap Bela Timnas Indonesia Hadapi Bahrain dan China, AFC Champions League 2 Bersama Persib Bandung Jadi Bekal
Dimas Drajad kala membela di Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Dimas Drajad, percaya diri bela Timnas Indonesia hadapi Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia memastikan siap tempur, usai menjalani AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025 bersama Persib Bandung.

Pemain yang beroperasi sebagai striker ini pede lantaran sudah memiliki bekal dalam menghadapi dua laga tandang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Terutama untuk menghadapi China.

Dimas Drajad

Pasalnya, Dimas bersama timnya Persib Bandung baru saja menjalani laga melawan Zhejiang FC di China. Meskipun, pada akhirnya, timnya ini mengalami kekalahan dengan skor 0-1.

“Mungkin ada efeklah saya di klub main di Asia, dan di kualifikasi Piala Dunia juga ada efeknya, apalagi cuacanya di sana dingin, untuk kotaknya enggak jauh beda,” kata Dimas Drajad, Sabtu 5 Oktober 2024.

“Dan dilihat dari kemarin saya bertanding, memang nggak jauh beda dengan timnasnya (China). Seharusnya kita bisa meraih poin di China,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      

