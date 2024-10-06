Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Dunia 2026: Asisten Shin Tae-yong Optimistis Timnas Indonesia Raih Poin Penuh Lawan Bahrain dan China

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |01:01 WIB
Kualifikasi Piala Dunia 2026: Asisten Shin Tae-yong Optimistis Timnas Indonesia Raih Poin Penuh Lawan Bahrain dan China
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

JAKARTA – Asisten Shin Tae-yong dalam melatih Timnas Indonesia sekaligus pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memberikan prediksinya jelang Timnas Indonesia hadapi Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia yakin Skuad Garuda bisa meraih kemenangan dari dua laga tersebut.

Timnas Indonesia akan melanjutkan kiprahnya di grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim arahan Shin Tae-yong itu bakal menjalani dua laga tandang dengan melawan Bahrain dan China.

Nova Arianto

Dijadwalkan, Timnas Indonesia melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Kemudian, Skuad Garuda akan bertolak melawan China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.

Sayangnya, Nova Arianto tidak bisa mendampingi Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia berjuang di dua laga itu. Sebab, dirinya juga sedang fokus bersama Timnas Indonesia U-17. Namun, Nova optimistis Marselino Ferdinan cs bisa membawa pulang enam poin dari dua laga tandang itu.

“Saya yakin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan (lawan Bahrain dan China),” tutur Nova kepada MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu (6/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176181/5_pelatih_yang_cocok_gantikan_patrick_kluivert_jika_dipecat_dari_timnas_indonesia_pssi-bJdt_large.jpg
5 Pelatih yang Cocok Gantikan Patrick Kluivert jika Dipecat dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Manchester United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176177/jay_idzes_kecewa_kepada_wasit_ma_ning_yang_pimpin_laga_timnas_indonesia_vs_irak_rcti-5DQG_large.jpg
Sambil Menahan Tangis, Jay Idzes Respons Putusan Wasit Ma Ning: Sesuatu Terjadi dan Menurut Saya Tidak Benar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176173/patrick_kluivert_ngamuk_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_rcti-26Ug_large.jpg
Patrick Kluivert Ngamuk Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026 Usai Kalah 0-1 dari Irak: Pukul Bench!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176170/timnas_indonesia-0OjM_large.jpg
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Irak: Skuad Garuda Gagal ke Piala Dunia 2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/51/1631209/rudianto-manurung-kembali-terpilih-secara-aklamasi-pimpin-psti-riau-kgh.webp
Rudianto Manurung Kembali Terpilih Secara Aklamasi Pimpin PSTI Riau
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/timnas_indonesia_1.jpg
Klasemen Grup B usai Timnas Indonesia Dibungkam Irak: Garuda Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement