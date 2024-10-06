Kualifikasi Piala Dunia 2026: Asisten Shin Tae-yong Optimistis Timnas Indonesia Raih Poin Penuh Lawan Bahrain dan China

JAKARTA – Asisten Shin Tae-yong dalam melatih Timnas Indonesia sekaligus pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memberikan prediksinya jelang Timnas Indonesia hadapi Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia yakin Skuad Garuda bisa meraih kemenangan dari dua laga tersebut.

Timnas Indonesia akan melanjutkan kiprahnya di grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim arahan Shin Tae-yong itu bakal menjalani dua laga tandang dengan melawan Bahrain dan China.

Dijadwalkan, Timnas Indonesia melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Kemudian, Skuad Garuda akan bertolak melawan China di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.

Sayangnya, Nova Arianto tidak bisa mendampingi Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia berjuang di dua laga itu. Sebab, dirinya juga sedang fokus bersama Timnas Indonesia U-17. Namun, Nova optimistis Marselino Ferdinan cs bisa membawa pulang enam poin dari dua laga tandang itu.

“Saya yakin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan (lawan Bahrain dan China),” tutur Nova kepada MNC Portal Indonesia, dikutip Minggu (6/10/2024).