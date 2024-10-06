Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Eks Bek Timnas Malaysia yang Terang-terangan Mengaku Berdarah Indonesia di Tengah Maraknya Gelombang Naturalisasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |00:01 WIB
Kisah Eks Bek Timnas Malaysia yang Terang-terangan Mengaku Berdarah Indonesia di Tengah Maraknya Gelombang Naturalisasi
Mahali Jasuli kala membela Timnas Malaysia. (Foto: Instagram/@mahali2489)
A
A
A

KISAH eks bek Timnas Malaysia yang terang-terangan mengaku berdarah Indonesia di tengah maraknya gelombang naturalisasi menarik diulas. Pemain itu adalaj Mahali Jasuli.

Ya, Timnas Indonesia baru saja sukses memproses naturalisasi dua pemain, yakni Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Sementara itu, Harimau Malaya -julukan Malaysia- gagal menaturalisasi Mats Deijl karena ditolak oleh FIFA.

Mahalli Jasuli

Mahali mengatakan darah Indonesia memang mengalir dalam dirinya. Sebab, kedua orangtuanya asli Indonesia, tetapi mereka menetap di Malaysia.

“Itu sebenarnya benar. Karena ibu dan ayah saya orang Indonesia. Karena saya lahir di sini, saya mendapat kartu identitas di sini," kata Mahali, dilansir dari Makan Bola, Minggu (6/10/2024)

Halaman:
1 2
      
