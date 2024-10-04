4 Pemain Target Naturalisasi Timnas Malaysia Setelah Gagal Dapatkan Mats Deijl, Nomor 1 Jebolan Manchester United!

Timnas Malaysia mengincar empat pemain untuk dinaturalisasi setelah Mats Deijl gagal (Foto: Instagram/@matsdeijl)

BERIKUT empat pemain target naturalisasi Timnas Malaysia setelah gagal dapatkan Mats Deijl. Salah satunya adalah jebolan akademi Manchester United!

Deijl gagal dinaturalisasi lantaran terganjal aturan FIFA. Sebab, yang lahir di Malaysia pada 1890-an adalah buyutnya. Garis darah itu terlalu jauh untuk dinaturalisasi.

Sebab, FIFA menentukan pemain berdarah keturunan yang bisa dinaturalisasi hanya sampai garis kakek-nenek saja. Alhasil, FAM gagal melanjutkan proses peralihan kewarganegaraan Mats Deijl.

Lalu, siapa saja target selanjutnya? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain Target Naturalisasi Timnas Malaysia

4. Iggy Houben





Pemain berusia 19 tahun ini diketahui sedang menimba ilmu sepakbola di akademi PSV Eindhoven. Houben disebut-sebut memiliki darah keturunan Malaysia dari sang nenek.

Tentu saja, itu membuat sang pemain layak untuk dinaturalisasi menjadi WN Malaysia. Houben diyakini dapat menjadi jawaban akan kekurangan penyerang muda potensial.

3. Sem Scheperman





Pemain Heracles Almelo ini juga punya darah keturunan Malaysia dari neneknya. Scheperman merupakan gelandang bertahan potensial berusia 22 tahun.

Sang pemain ternyata menimba ilmu di akademi FC Twente sebelum pindah ke klub sekarang pada 2022. Besar kemungkinan Scheperman pernah jadi rekan setim Mees Hilgers.