Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab Jay Idzes Cs Kalah 1-2 dari Hellas Verona di Liga Italia 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |02:07 WIB
Penyebab Jay Idzes Cs Kalah 1-2 dari Hellas Verona di Liga Italia 2024-2025
Jay Idzes kala membela Venezia. (Foto: Venezia)
A
A
A

PENYEBAB Jay Idzes cs kalah 1-2 dari Hellas Verona di Liga Italia 2024-2025 diungkap sang pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco. Menurutnya, para pemainnya kurang berkonsentrasi dalam melakoni laga tersebut.

Ya, Venezia yang turut diperkuat bintang Timnas Indonesia, Jay Idzes, menelan kekalahan 1-2 saat bertandang ke markas Hellas Verona di Stadion Marcantonio Bentegodi pada Sabtu 5 Oktober 2024 dini hari WIB. Jay Idzes dan kolega mampu membuka keunggulannya lebih dulu lewat gol cepat Gaetano Oristano di menit dua.

Jay Idzes

Hanya saja, Hellas Verona mampu membalasnya di menit ke-9 lewat Casper Tengstedt. Kemudian, tim tuan rumah kembali menjebol gawang tim tamu setelah gol bunuh diri Jesse Joronen di menit ke-81. Venezia sendiri sebenarnya memiliki cukup banyak peluang yang sayangnya belum bisa dikonversi dengan baik.

Di Francesco cukup menyesali hasil yang didapat Jay Idzes dan kolega. Sebab, Venezia sebenarnya bisa mencuri satu poin karena memiliki banyak peluang. Dia menilai kalau anak asuhnya kehilangan konsentrasi sehingga harus kecolongan.

“Seharusnya hasil imbang layak dengan peluang yang dimiliki kedua tim, babak pertama penuh aksi, tetapi di akhir pertandingan kami kehilangan konsentrasi,” kata Di Francesco, dilansir dari Tutto Venezia Sport, Minggu (6/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631421/ranking-fifa-timnas-indonesia-melorot-usai-ditekuk-irak-tersalip-malaysia-oin.webp
Ranking FIFA Timnas Indonesia Melorot usai Ditekuk Irak: Tersalip Malaysia!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kevin_diks.jpg
Ini Alasan Timnas Indonesia Tak Dapat Penalti meski Kevin Diks Disikut Bek Irak di Kotak Terlarang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement