Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Brisbane Roar vs Adelaide United di Laga Uji Coba: Rafael Struick Dkk Ditahan 1-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |15:57 WIB
Hasil Brisbane Roar vs Adelaide United di Laga Uji Coba: Rafael Struick Dkk Ditahan 1-1
Rafael Struick membantu Brisbane Roar menahan Adelaide United 1-1 (Foto: Instagram/@brisbaneroarfc)
A
A
A

MILDURA – Hasil Brisbane Roar vs Adelaide United di laga uji coba sudah diketahui. Pertandingan di Mildura Sporting Precinct, Mildura, Sabtu (5/10/2024) sore WIB, berakhir dengan skor 1-1.

Rafael Struick diturunkan sebagai starter pada laga ini. Namun, gol bagi Brisbane dihasilkan oleh Neicer Acosta.

Rafael Struick

Ini merupakan laga uji coba pertama jelang A-League 2024-2025 atau Liga Australia 2024-2025. Ada pun pekan pertama akan dihelat pada 19 Oktober 2024 atau selepas FIFA Matchday.

Di laga uji coba ini, Brisbane Roar menyambangi Mildura yang berada di pinggiran Adelaide. Struick langsung dibawa untuk menjalani pertandingan pramusim tersebut.

Pemain Timnas Indonesia itu diturunkan sejak menit pertama. Namun, tidak diketahui berapa lama Struick bermain di laga tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175649/shin_tae_yong_resmi_dipecat_oleh_ulsan_hd-jFXP_large.jpg
Breaking News: Shin Tae-yong Resmi Dipecat Ulsan HD!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631357/susunan-pemain-timnas-indonesia-vs-irak-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-mcv.webp
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/11/pelatih_timnas_indonesia_patrick_kluivert.jpg
Patrick Kluivert Ditanya Masa Depan di Timnas usai Gagal ke Piala Dunia 2026, Jawabannya Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement