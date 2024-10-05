Hasil Brisbane Roar vs Adelaide United di Laga Uji Coba: Rafael Struick Dkk Ditahan 1-1

MILDURA – Hasil Brisbane Roar vs Adelaide United di laga uji coba sudah diketahui. Pertandingan di Mildura Sporting Precinct, Mildura, Sabtu (5/10/2024) sore WIB, berakhir dengan skor 1-1.

Rafael Struick diturunkan sebagai starter pada laga ini. Namun, gol bagi Brisbane dihasilkan oleh Neicer Acosta.

Ini merupakan laga uji coba pertama jelang A-League 2024-2025 atau Liga Australia 2024-2025. Ada pun pekan pertama akan dihelat pada 19 Oktober 2024 atau selepas FIFA Matchday.

Di laga uji coba ini, Brisbane Roar menyambangi Mildura yang berada di pinggiran Adelaide. Struick langsung dibawa untuk menjalani pertandingan pramusim tersebut.

Pemain Timnas Indonesia itu diturunkan sejak menit pertama. Namun, tidak diketahui berapa lama Struick bermain di laga tersebut.