Kalahkan Bahrain, Timnas Indonesia Langsung Lewati Thailand dan Vietnam di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia!

JIKA mengalahkan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB, Timnas Indonesia akan mencetak sejarah. Skuad Garuda akan menjadi tim Asia Tenggara dengan catatan paling bagus di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia, mengungguli Thailand dan Vietnam.

Andai menang atas Bahrain, Koleksi poin Timnas Indonesia di Grup C menjadi lima angka. Sebagai catatan, Thailand dan Vietnam yang pernah mewakiki Asia Tenggara di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia, gagal menembus lima poin dari 10 laga yang mereka jalani.

(Chanathip Songkrasin dan Teerasil Dangda, pemain andalan Timnas Thailand di Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. (Foto: Instagram/@changsuek_th)

Kita mulai bahas dari Thailand. Skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- pernah ambil bagian di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2018.

Skuad asuhan Kiatiuk Senamuang itu tergabung di Grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Uni Emirat Arab dan Irak. Hasilnya dari 10 pertandingan, Chanathip Songkrasin dan kawan-kawan hanya mendapatkan dua imbang dan delapan kalah (total cuma meraup dua angka).

Prestasi lebih baik dicatatkan Timnas Vietnam racikan Park Hang-seo yang ambil bagian di Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Oman dan China.

Setelah melalui 10 pertadingan, skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- meraup empat angka, hasil dari satu menang, satu imbang dan delapan kalah. Karena itu, Timnas Indonesia akan melewati pencapaian Thailand dan Vietnam jika menang atas Bahrain minggu depan.