JADWAL dan link live streaming Liga Arab Saudi 2024-2025 pekan keenam di RCTI+ SuperApp dapat diketahui dalam artikel ini. Sejumlah laga seru menanti, di antaranya ada duel Al-Nassr kontra Al-Orobah.
Memasuki pekan ke-6, perebutan puncak klasemen Liga Arab Saudi 2024-2025 menjadi semakin sengit. Pemimpin klasemen sementara, Al-Hilal, akan bertandang ke kandang Firmino cs, Al-Ahli, pada pekan ini.
Sementara itu, Cristiano Ronaldo bersama Al-Nassr akan bertanding melawan Al-Orobah. Akankah hasil manis diraih?
Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:
Sabtu, 5 Oktober 2024
Al Nassr vs Al Orobah LIVE - 22:00 WIB
Minggu, 6 Oktober 2024
Al Ahli vs Al Hilal - 00:45 WIB