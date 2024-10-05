Jadwal dan Link Live Streaming Liga Arab Saudi 2024-2025 Pekan Ke-6 di RCTI+ SuperApp

JADWAL dan link live streaming Liga Arab Saudi 2024-2025 pekan keenam di RCTI+ SuperApp dapat diketahui dalam artikel ini. Sejumlah laga seru menanti, di antaranya ada duel Al-Nassr kontra Al-Orobah.

Memasuki pekan ke-6, perebutan puncak klasemen Liga Arab Saudi 2024-2025 menjadi semakin sengit. Pemimpin klasemen sementara, Al-Hilal, akan bertandang ke kandang Firmino cs, Al-Ahli, pada pekan ini.

Sementara itu, Cristiano Ronaldo bersama Al-Nassr akan bertanding melawan Al-Orobah. Akankah hasil manis diraih?

Berikut jadwal pertandingan yang bisa disaksikan melalui live streaming di RCTI+ SuperApp:

Sabtu, 5 Oktober 2024



Al Nassr vs Al Orobah LIVE - 22:00 WIB

Minggu, 6 Oktober 2024



Al Ahli vs Al Hilal - 00:45 WIB