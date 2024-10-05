Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Madura United Masih Dihantui Tren Minor, Optimistis Segera Kembali ke Jalur Kemenangan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |02:14 WIB
Madura United Masih Dihantui Tren Minor, Optimistis Segera Kembali ke Jalur Kemenangan
Para pemain Madura United. (Foto: Madura United)
A
A
A

BANGKALAN Madura United masih dihantui tren negatif di Liga 1 2024-2025. Mereka belum meraih hasil kemenangan hingga pekan ke-7.

Meski begitu, caretaker Madura United, Rakhmat Basuki, tetap optimistis. Dia yakin betul timnya bakal segera kembali ke jalur kemenangan.

Madura United

Ya, Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- saat ini masih tertahan di zona degradasi atau tepatnya peringkat 17 pada klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Mereka baru mengoleksi tiga poin, hasil dari tiga kali imbang dan empat kekalahan.

Hasil yang tidak memuaskan tentunya bagi tim asal Madura tersebut. Padahal sejatinya, Madura United tampil cukup ciamik. Hanya saja, hasil di papan skor belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan tim saat ini.

Kendati begitu, Rakhmat Basuki tetap optimistis dengan potensi yang dimiliki setiap pemainnya. Meski tidak mudah, dia yakin Madura United akan segera bangkit dan kembali berada di jalur kemenangan.

"Saya selalu katakan kepada pemain, pembuktian kita adalah di lapangan. Jika mereka bisa menunjukkan seluruh kemampuan mereka, maka orang akan melihat kualitas tim ini,” kata Rakhmat Basuki, dikutip dari situs LIB, Jumat (5/10/2024).

Halaman:
1 2
      
